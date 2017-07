Alimentatori Corsair della serie RMx ora disponibili anche in bianco

Corsair, forse uno dei produttori più presenti sul mercato degli alimentatori per PC, si rinnova nel look e presenta una versione "White" dei propri alimentatori dell'apprezzata serie RMx 100% modulari. Il nuovo design può essere visto come il negativo del precedente colore standard, infatti struttura ed anche la ventola passano da nere a bianche e lo stesso vale anche per scritte ed etichette.

Puntando tutto sul colore bianco Corsair cerca di soddisfare i propri utenti stufi della classica colorazione nera di alimentatori e cavi, proponendosi in questa nuova veste non così comune: in dotazione anche tutta la relativa cavetteria modulare con connettori neri e rivestimento dei cavi in Paracord bianca, inclusi anche alcuni pettini per una corretta disposizioni di tutti i fasci.

RMx resiste alle tendenze del momento e sfoggia un design elegante e ricercato senza cadere nella tentazione dell'adozione di LED RGB; per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, la nuova serie White mantiene le peculiarità della versione classica: certificata 80 Plus Gold e dotata della modalità ZeroRPM per un funzionamento senza ventole da 135 mm in funzione quando il carico di lavoro dell'alimentatori è contenuto.

La qualità dell'elettronica è garantita dall'adozione di condensatori 100% giapponesi con grado termico pari a 105°C, così da offrire le migliori performance possibili e assicurare un'affidabilità a lungo termine; Mantengono anche la garanzia di 10 anni e per il momento la versione bianca è a listino con un sovraprezzo di 10$ rispetto la colorazione standard per i modelli RM850x e RM750x, mentre stesso prezzo della versione nera per il top di gamma RM1000i.