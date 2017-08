Alimentatori compatti Be Quiet! serie SFX L Power: fino a 600 W e 100% modulari

Be Quiet!, presenta una nuova gamma di alimentatori compatti della serie SFX: precisamente stiamo parlando degli alimentatori denominati SFX L Power in versione da 500 e 600 W; con il grande successo che sta riscuotendo la categoria dei PC compatti, piccoli con design accattivanti ma dotati comunque di componenti hi-end e quindi avidi di energia, Be Quiet! presenta i suoi due nuovi alimentatori che si fanno notare subito per accorgimenti tecnici di prim'ordine e potenze che raggiungo i valori dei più grandi alimentatori ATX.

La nuova serie può essere vista come un completamento di gamma della precedente SFX Power 2, la quale offriva due alimentatori uno da 300 e uno da 400 W, in questo caso però, i nuovi prodotti non punta soltanto a fornire più potenza, ma si arricchiscono anche per quanto riguarda sistema di raffreddamento e cablaggio.







La vecchia ventola da 80 mm lascia il posto ad una ventola da 120 mm, la quale occupa al millimetro l'intera base dell'alimentatore, offrendo meno rumore e soprattutto un maggior flusso d'aria per il raffreddamento dei componenti; l'altro aggiornamento riguarda l'adozione di un sistema di cavi 100% modulare, con, anche in questo caso, una faccia dell'alimentatore completamente sfruttata per il posizionamento dei numerosi connettori: ben 4 connettori PCI express 6+2 pin così da supportare anche configurazioni multi-GPU.

Entrambi gli alimentatori, nelle due diverse taglie, hanno una case che misura 130x125x64 mm, risultando adeguato ad essere montato in sistemi mini ITX o all'occorrenza anche nei classici ATX, grazie all'adozione dell'adattatore incluso; gli alimentatori della serie SFX L Power inoltre possono sfoggiare anche una certificazione Gold 80PLUS in quanto garantiscono un'efficienza fino al 92% e, grazie all'adozione di condensatori giapponesi, garantiscono anche un'ottima stabilità di tensione nonché una lunga durata.

La scelta di utilizzare cavi modulari farà felici molti utenti, soprattutto se dovranno inserire uno di questi alimentatori all'interno di un PC compatto: la possibilità di organizzarli in maniera flessibile, escludendo i cavi superflui ed abbinando al meglio la loro struttura piatta ai vari punti di fissaggio, è uno dei principali accorgimenti per salvare spazio ed evitare di ostacolare il flusso d'aria all'interno del case.

Per quanto riguarda la disponibilità, sia il modello da 500 W sia quello da 600 W sono già acquistabili rispettivamente ai prezzi di 109 € e 129 €, entrambi coperti da una garanzia di 3 anni; per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina del sito dedicata alla nuova serie SFX L Power.