Al Computex spazio anche per le stmapanti 3D XYZprinting

Al Computex di Taipei c'è stato spazio anche per le stampanti 3D. In particolare XYZprinting giocava in casa e ha messo in mostra la sua nuova linea di stampanti 3D che aveva debuttato al CES 2017, abbracciando diverse tecnologie: Nobel Superfine, da Vinci Super e da Vinci Nano.

Il produttore taiwanese è uno dei più importanti al mondo, soprattutto per quanto riguarda i prodotti 'da tavolo': nel 2015 in termini di volumi di vendita l'azienda asiatica era posizionata in testa alla classifica, anche grazie a un rapporto qualità/prezzo molto aggressivo.

A partire dall'anno scorso XYZprinting ha cominciato a proporsi anche nei settori medico e del design, abbracciando le tecnologie UV DLP. Proprio a questa categoria appartiene la nuova XYZprinting Nobel Superfine, una stampante 3D UV con tecnologia DLP, con un volume massimo di stampa di 30×30×30 cm. Nobel Superfine è compatibile con più resine, come quelle acriliche e calcinabili, molto utilizzate nell’industria della gioielleria e dell’odontoiatria.

Da Vinci Super è invece la stampante 3D a filamento più grande prodotta da XYZprinting: al Computex c'è stato il suo annuncio, ma la disponibilità non dovrebbe iniziare prima del terzo trimestre del 2017. Questo modello supporta un volume massimo di stampa di 30×30×30 cm. Tra le catatteristiche il piatto di stampa rinforzato con un vetro resistente al calore e il sistema di auto-calibrazione. XYZprinting promette la stampante come stabile e precisa anche negli usi più gravosi.

Da Vinci Nano è invece una stampante di piccole dimensioni che strizza l'occhio a tutti quelli che sono indecisi sul grande passo nel mondo della stampa 3D: con un prezzo inferiore ai 250€ rappresenta una tentazione davvero grande per tutti i curiosi e i maker che ancora non hanno deciso di passare al mondo della stampa 3D per questioni di budget. Le dimensioni sono di circa il 50% inferiori a quelle della da Vinci Junior lanciata nel 2015.

XYZprinting recentemente ha inoltre annunciato la compatibilità delle sue soluzioni con Windows 10 Creators Update.