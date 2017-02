Acer XR382CQK, nuovo monitor curvo con FreeSync

Si tratta di una soluzione da 37,5" basata su pannello IPS con risoluzione nativa di 3440x1600 e aspect ratio 21:9. Acer promette un elevato livello di coinvolgimento all'interno dell'esperienza di gioco grazie al raggio di curvatura di 2.300R.

Il refresh rate del monitor è di 75Hz, mentre il tempo di risposta si attesta sui 5ms. Acer XR382CQK, inoltre, può vantare il supporto a FreeSync, per l'eliminazione dei difetti di tearing e stuttering tipici della grafica 3D.

Nella parte posteriore dello schermo si trovano la porta HDMI 2.0 e la porta DisplayPort 1.2. Quest'ultima può essere usata anche per gestire le configurazioni multi-monitor. Ci sono anche quattro porte USB 3.0 Type-A e una Type-C. Integrati nella struttura anche gli speaker da 7W. Altre funzionalità riguardano la modalità picture-by-picture e tutta la sezione GameView. Quest'ultima permette di regolare il livello del nero in funzione del genere di gioco, aggiunge il mirino a schermo e gestisce il refresh rate in maniera dinamica.

Acer XR382CQK entrerà a breve sul mercato a un prezzo di $1,299.