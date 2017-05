Acer presenta ProDesigner BM320, monitor professionale 4K da 32 pollici

Sono sempre di più le aziende che offrono in listino una serie professionale di monitor. Oltre ai nomi noti del settore non mancano esempi di brand che sono storicamente rivolti all'utenza consumer, che però si fanno avanti con proposte convincenti in questo terreno. E' il caso di Acer, che ha presentato proprio nelle ultime ore il monitor professionale 4K ProDesigner BM320.

Le caratteristiche principali di questo modello, oltre alla già citata risoluzione 4K 3840x2160 pixel, le troviamo nella generosa diagonale da 32 pollici 16:9, copertura al 100% degli spazi colore Adobe RGB e sRGB, profondità colore 10 bit, supporto agli standard Rec. 709 e DCI-P3 e, ovviamente, tecnologia costruttiva In-Plane Switching (IPS).

Il design è decisamente elegante e la scelta di un aspetto "ZeroFrame", che limita di molto le dimensioni della cornice, non risponde al solo criterio estetico: Acer dichiara infatti di aver pensato a configurazioni multi-pannello, dove una cornice molto sotile è indispensabile per avere una migliore immagine di insieme. Ecco la dotazione di porte: una DVI, una HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2, una Mini DisplayPort e ben USB 3.1.

La luminanza dichiarata è di 350 nits, mentre il tempo di risposta grey to grey ammonta a 5ms. Il prezzo? Acer lo fissa in 1299,00 Dollari USA, destinati a crescere una volta arrivati sul mercato europeo. In ogni caso la linea distributiva Acer è decisamente vasta e non mancheranno cifre ben più abbordabili rispetto a quanto dichiarato come ufficiale.