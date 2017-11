5 proposte Amazon che non possono essere ignorate per oggi venerdì 3 novembre (c'è anche una stampante 3D!)

Una stampante 3D a singolo estrusore con pannello touchscreen da 3,5 pollici e piano di stampa capace di accogliere realizzazioni da 210x210x205mm: sono queste le caratteristiche salienti dell'offerta più interessante che è possibile trovare oggi su Amazon. La stampante Anycubic 3D i3 Mega viene proposta a 365 Euro, invece dei 429 Euro normalmente praticati.

Si passa ad un ambito completamente diverso con il gimbal/stabilizzatore portatile Zhiyun Smooth-Q capace di accogliere smartphone fino a 6 pollici, che permette di girare video eliminando l'odioso effetto traballante e anche di scattare foto panoramiche e selfie. Restando in tema smartphone, molto interessante anche l'offerta che riguarda Sony Xperia XZs, proposto a 379 Euro invece dei prezzi superiori anche ai 500 euro praticati negli scorsi mesi.

Per tutti coloro i quali abbisognano di una unità di storage esterna di buona capienza suggeriamo il disco Toshiba Canvio Basic da 1TB, in formato da 2,5 pollici e quindi ideale per trovare posto in borsa o nello zaino.

Infine un portatile Acer Aspire R3, convertibile in formato da 11,6 pollici con processore Intel Celeron e unità di storage a stato solido: un sistema "da battaglia" ideale per essere portato appresso magari in vacanza, quando non si vuole rinunciare al comfort di un PC ma la trasportabilità ha la precedenza sulle prestazioni.