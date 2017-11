3 Router LTE Huawei a meno di 70 Euro su TomTop

Soluzioni di questo tipo possono essere molto utili in una moltitudine di circostanze, anche perché le connessioni 4G/LTE sono ormai ampiamente performanti in tantissimi punti del territorio. I router LTE di Huawei che vi proponiamo qui sono sbloccati, e quindi possono essere utilizzati con le SIM di qualsiasi operatore.

Prezzo: €68,79 Huawei E5186 ha caratteristiche sensibilmente differenti rispetto al modello precedente, soprattutto perché è pensato per l'uso domestico. Supporta il Dual Band WiFi che gli permette di gestire i dispositivi compatibili sulle reti con banda da 2,4 GHz e da 5,0 GHz. Inoltre, raggiunge velocità di punta molto più alte fino a 300Mbps per quanto riguarda il download da internet. Per quanto riguarda i trasferimenti su rete wifi, invece, si toccano i 1167Mbps.

Prezzo: €10,31



HUAWEI E303C è una chiavetta USB capace di connettersi alla rete 3G che costa poco più di 10 Euro. Un prezzo decisamente interessante, se si considera che su questo prodotto, così come sugli altri segnalati in questa pagina, le spese di spedizione sono gratuite. Questa chiavetta è fra i dispositivi di Huawei più noti e diffusi grazie alle sue prestazioni stabili e alla buona qualità. E' inoltre capace di raggiungere le velocità massime di 7,2Mbps in downlink e di 5,76Mbps in uplink. Supporta il protocollo HSDPA.