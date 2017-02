3 prese con telecomando in offerta a sole 21,99 euro su Amazon

Una presa con telecomando a distanza può essere decisamente utile per determinati impieghi, dal momento che consente di accendere o spegnere dispositivi a distanza anche qualora questi non supportassero la funzionalità. Attualmente su Amazon troviamo un kit di tre prese con telecomando al prezzo di 21,99 euro, poco più di 7 euro per singola presa. Il telecomando dialoga con i tre dispositivi attraverso una tecnologia di comunicazione wireless basata su radiofrequenze su banda 433,92 MHz che consente una copertura di circa 30 metri. Con un click si possono accendere anche più dispositivi collegati alla stessa presa, o spegnerli del tutto per risparmiare sul consumo energetico. Molti dispositivi elettronici infatti continuano a consumare corrente anche quando apparentemente spenti.

Nella confezione troverete tre prese Aukey PA-R4 con un telecomando a distanza, il certificato di garanzia e il manuale d'uso.

