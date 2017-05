YouTube ufficializza la nuova interfaccia grafica, e la Dark Mode

YouTube prepara da mesi un nuovo look per il client desktop, che è stato avvistato negli scorsi mesi a più riprese da diversi utenti. La nuova UI si baserà sul collaudatissimo Material Design, ormai punto di riferimento su Android per quanto riguarda l'aspetto estetico delle app, ed è stata ufficializzata da Google nelle scorse ore attraverso una nota pubblica rilasciata sul blog proprietario. Non si tratta, inoltre, solo di un cambiamento estetico, visto che la nuova UI dovrebbe facilitare l'introduzione di nuove feature.

Il nuovo design è più moderno e minimalista, con l'obiettivo di dare al web-client di YouTube un aspetto "semplice, coerente e bello". Sono stati eliminati ad esempio gli elementi che delimitavano i diversi contenuti in favore di uno sfondo tutto bianco, così come le griglie delle anteprime dei video. L'app per il web utilizza inoltre il sistema di ombreggiature tipico del Material Design, e mantiene il grosso campo di ricerca sulla parte alta della schermata che consente una rapida navigazione attraverso i video del servizio.

Il Material Design consente inoltre di passare rapidamente alla attesissima Dark Mode (qui abbiamo spiegato come attivarla in anticipo), che offre uno sfondo oscurato per consentire una più efficace visione dei contenuti, senza distrazioni. Chi ha già ottenuto la nuova interfaccia utente può attivare la Dark Mode attraverso il nuovo menu dell'account utente.

Material Design non è di certo una novità in casa Google: è stato introdotto circa tre anni fa con Android 5.0 con l'obiettivo di realizzare un'interfaccia leggera, moderna, e soprattutto coerente fra tutte le applicazioni (anche quelle di terze parti) della piattaforma del robottino verde. Google ha poi iniziato ad usarlo e implementarlo anche sui propri servizi offerti sul desktop, e l'arrivo su YouTube era solamente una questione di tempo. Ad oggi manca su Gmail e Calendar, che sono stati aggiornati sul piano della grafica nel 2011.

Come al solito il roll-out dell'interfaccia grafica non avverrà istantaneamente per tutti gli utenti (noi ad esempio non lo abbiamo ancora ricevuto su diverse macchine), tuttavia gli utenti possono forzare l'attivazione utilizzando il link youtube.com/new. Tornare alla vecchia interfaccia grafica, per chi volesse farlo in questi primi tempi, sarà inoltre particolarmente semplice. I cosiddetti "early adopter" possono inoltre rilasciare un feedback, segnalando impressioni e suggerimenti alla stessa Google.

Sul post ufficiale leggiamo inoltre che la nuova UI si basa su un framework più rapido e moderno chiamato Polymer, che consente l'implementazione più rapida di alcuni tipi di feature. Polymer è il "responsabile" anche della nuova Dark Mode, che è solo la prima delle tante novità permesse dal nuovo framework e che verranno rilasciate nel prossimo futuro.