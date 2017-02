YouTube toglie le pubblicità più odiate, da 30 secondi non superabili

YouTube è la piattaforma di video-sharing più popolare su internet e per il suo funzionamento richiede infrastrutture estremamente complesse e ramificate in tutto il mondo. Per il suo mantenimento il servizio si basa sulle pubblicità di terze parti, disponibili in diversi formati sulla base delle scelte dei canali. Di solito più è invasiva la pubblicità, più aumentano i guadagni, ma di pari passo aumentano anche i fastidi per gli utenti poco interessati ai contenuti pubblicitari.

La società sta tuttavia facendo un passo indietro sul formato più invadente, quello da 30 secondi che non può essere superato dall'utente (se non con metodi non previsti nativamente dal servizio). I contenuti da 30 secondi verranno sostituiti con più pubblicità da 6 secondi ciascuna e in una nota divulgata da Campaign un portavoce della compagnia ha dichiarato che il cambiamento è pensato per consegnare "un'esperienza migliore a inserzionisti e utenti".

"Abbiamo deciso di terminare il supporto dei banner da 30 secondi non superabili entro il prossimo 2018 e concentrarci invece sui formati che funzionano bene sia per quanto riguarda il guadagno degli inserzionisti, che l'attenzione degli utenti", sono state le parole della compagnia. Rimarranno ancora attive le pubblicità da 20 e 15 secondi, mentre in base alle parole del portavoce saranno più diffuse rispetto al passato le pubblicità "bumper" da 6 secondi.

Chi lo utilizza avrà certamente notato che YouTube ultimamente sta spingendo parecchio sulla pubblicità anche all'interno della riproduzione dei video. Circa due anni fa aveva annunciato il supporto per le pubblicità a 360° e l'aumento degli inserti in formato da sei secondi potrebbe far storcere il naso a molti utenti. Tuttavia spezziamo una lancia a favore di YouTube: alternative ce ne sono poche e i margini di guadagno della società sono davvero ridotti ai minimi termini.

L'aumento della pubblicità è un passo probabilmente obbligato per mantenere costante lo sviluppo e l'evoluzione della piattaforma e aggirarle non fa di certo bene al servizio, soprattutto da parte di quegli utenti che lo utilizzano massicciamente e non potrebbero farne più a meno.