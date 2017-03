Un ex-Apple a Facebook per Oculus e VR

Facebook ha arruolato Micheal Hillman come responsabile hardware per la divisione Oculus VR. Hillman vanta una carriera di 15 anni per Apple, dove ha potuto eseguire alcune attività chiave nella progettazione dei sistemi Mac desktop.

Durante i propri tarscorsi in Apple, Hillman ha iniziato come progettista capo per iMac per diventare, dopo una serie di altre posizioni, responsabile dell'area desktop in generale. Tra la militanza in Apple e prima di entrare a far parte di Facebook, Hillman ha ricoperto il ruolo di vicepresidente presso Zoox, una startup dedicata al mondo dei veicoli a guida autonoma.

Oculus è nota principalmente per Rift, uno dei primi caschetti per realtà virtuale pensato per il pubblico consumer, e si è occupata anche del kit Gear VR per gli smartphone Samsung. Pur avendo riscosso una certa popolarità tra gli appassionati di tecnologia, la vera diffusione è stata limitata ad un pubblico abbastanza di nicchia per via di prezzi d'acquisto piuttosto elevati (e la stessa Oculus ha infatti deciso di abbassare il prezzo d'acquisto del proprio caschetto) e la necessità di possedere sistemi PC ad alte prestazioni, per non parlare della possibilità di avere a disposizione sufficiente spazio per muoversi senza causare danni. La società è al lavoro sullo sviluppo di un dispositivo VR senza cavi (altro limite della tecnologia), con nome in codice "Santa Cruz", per il quale tuttavia non sono disponibili altre informazioni come costo e data di lancio.

Facebook è impegnata a costruire un team di personalità importanti attorno alla propria strategia VR: lo scorso gennaio la società ha infatti annunciato il reclutamento di Hugo Barra, ex-Google ed ex-Xiaomi, in qualità di vicepresidente per l'aera VR.