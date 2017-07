Un altoparlante con Bixby? Samsung lo starebbe sviluppando

Il mercato degli altoparlanti connessi è in piena fase esplosiva e sempre più aziende stanno lanciando prodotti in questo segmento, che sembra ricco di opportunità. Come riporta il Wall Street Journal, anche Samsung sarebbe al lavoro su un prodotto di questo tipo dotato dell'assistente vocale Bixby.

Anche se il software potrebbe non ricevere mai il supporto all'italiano, è interessante vedere come tutti i principali attori della scena high-tech - a partire da Amazon, vero apripista di questo settore - si stiano cimentando nell'utilizzo dei propri assistenti vocali sugli altoparlanti connessi, ciascuno con una misura diversa di successo in termini commerciali e funzionali.

L'altoparlante Samsung avrebbe nome in codice "Vega" e non si hanno ancora informazioni su un possibile periodo di lancio, ma è già noto che il dispositivo dovrà scontrarsi con una concorrenza molto forte e, in alcuni casi, già sufficientemente radicata.

La voce sembra destinata sempre più a diventare il metodo di input del futuro, così come il tocco è stato il metodo di input dell'ultimo decennio. Contrariamente al tocco, che può essere considerato relativamente facile da gestire, nello sviluppo di software che fanno uso della voce è necessario tenere presenti moltissimi accenti e pronunce differenti che rendono il lavoro di riconoscimento vocale decisamente più oneroso rispetto a quello richiesto per le interfacce basate sul tocco. Samsung ha già mostrato di avere difficoltà con la lingua inglese, dunque lo sviluppo di questi prodotti per un pubblico internazionale appare ancora più complesso e difficile.