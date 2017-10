Ufficiale: Netflix aumenta il costo di due su tre piani d'abbonamento anche in Italia [AGG.]

Netflix sta per aumentare il costo di due dei tre abbonamenti offerti. A dirlo è Mashable parlando solo del mercato americano, ma pare che il rincaro arriverà presto anche in Europa. Il piano d'abbonamento standard, che consente di visionare i contenuti contemporaneamente su due schermi, passerà da 9,99 dollari a 10,99 dollari, mentre il piano top di gamma che consente di visionare anche i contenuti in Ultra HD su quattro schermi contemporaneamente passerà da 11,99 a 13,99 dollari. Quello base da 7,99 dollari rimarrà invece invariato.

La compagnia ha commentato così l'indiscrezione: "Di tanto in tanto i piani e le strategie sui prezzi di Netflix vengono aggiornati, insieme all'aggiunta di serie TV e film esclusivi, di nuove feature e del miglioramento dell'esperienza d'uso generale di Netflix per aiutare i membri a trovare qualcosa di grandioso da guardare in maniera più veloce che mai". Non si tratta quindi di una smentita, né di un politico "no comment", ma nemmeno dell'ufficializzazione della notizia che comunque sospettiamo che arriverà in tempi particolarmente brevi rispetto ad oggi.

L'ultimo rincaro di Netflix risale al 2015, e ha coinvolto negli USA l'abbonamento standard che passava da 8,99 a 9,99 dollari. Considerando la grande competitività del settore negli ultimi anni è chiaro che i colossi dello streaming musicale non possono aumentare in maniera sensibile i prezzi dei propri abbonamenti, tuttavia pare che la crescita dei servizi imponga anche frequenti ritocchi ai vari listini. Netflix ha investito circa 7 miliardi di dollari sui contenuti che verranno pubblicati nel 2018, una spesa di circa 1 miliardo superiore rispetto all'anno precedente.

Anche i concorrenti del resto hanno messo pesantemente mano al portafogli, con Amazon che ha promesso che troverà la formula per portare agli utenti un nuovo Game of Thrones e un piccolo sovrapprezzo è probabilmente la mossa giusta per migliorare qualità e quantità dei contenuti, proponendo all'utente finale una scelta più vasta. In Italia possiamo dormire sonni tranquilli? La risposta è purtroppo negativa, anche se non c'è ancora certezza: in Olanda si potrebbe passare da 9,99 a 10,99 euro per il piano Standard e da 11,99 a 13,99 euro per quello Premium.

Aggiornamento

Netflix ha appena chiarito anche quella che sarà la situazione in Italia specificando che non è previsto un cambiamento di prezzo nel nostro piano base da uno schermo, che resta di 7,99 euro al mese. Dal 9 ottobre, invece, per il piano Standard (che permette di poter vedere Netflix su due dispositivi contemporaneamente, incluso l’HD dove disponibile) e per il piano Premium (che permette di vedere fino a quattro schermi contemporaneamente, HD e UHD incluse ove disponibili) è previsto un leggero aumento: di 1 euro, quindi 10,99 euro per il piano Standard e di 2 euro, quindi 13,99 euro per il piano Premium.

La compagnia specifica inoltre che:

"Il 9 ottobre scattano i nuovi prezzi per chi non è ancora abbonato, mentre gli utenti Netflix riceveranno, a partire dal 19 ottobre, la notifica dell’aumento, almeno 30 giorni prima del loro ciclo di fatturazione, o di quando leggono la notifica. Saranno avvisati sia via email che tramite la piattaforma. Quindi il cambio effettivo sui singoli abbonati si svolgerà nel corso dei prossimi mesi. Come sempre, gli utenti possono vedere le info sul prezzo nel loro account setting di Netflix".