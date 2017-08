TV Box cinesi a prezzi stracciati su Geekbuying: 5 modelli di tendenza

La collezione TV Box di Geekbuying offre i nuovi prodotti e i più importanti della categoria con i soliti prodotti "cinesi" a prezzi estremamente competitivi. Si parte da modelli e accessori da poche decine di euro, sia con Android che con Windows 10, capaci di trasformare ogni televisore - anche il più vecchio - in uno Smart TV con funzionalità avanzate e la possibilità di collegarsi ad internet. Di seguito proponiamo alcuni modelli di TV Box e accessori fra quelli di tendenza in questo momento sul portale di rivendita online.



Tanix TX3 Mini a 29,72 Euro

Tanix TX3 Mini funziona con Android 7.1 Nougat ed è progettato per trasformare qualsiasi TV in uno Smart TV avanzato. Utilizza il processore Amlogic S905W capace di riprodurre video in 4K a 30 fotogrammi al secondo. Al primo avvio l'utente troverà Kodi 17.3 Krypton preinstallato. Per maggiori informazioni e per comprarlo clicca qui.



H18 tastiera wireless a 8,48 Euro

Questa piccola tastiera wireless combina tastiera, mouse e touchpad in un unico prodotto. Il design wireless, leggero e poco ingombrante consente all'utente di usare la tastiera più facilmente. Dispone di funzionalità di auto-sleep e wake automatiche in modo da poter essere attivata senza la pressione di alcun tasto. Può essere usata su PC e su TV Box. Puoi comprarla qui.



Xiaomi Mi Box 4K a 59,38 Euro

La Xiaomi Mi Box utilizza Android TV in versione 6.0, supporta i comandi vocali e la tecnologia Google Cast. Può riprodurre le app compatibili presenti su Google Play, così come film, serie TV e videogiochi. Sotto la scocca dispone di una CPU quad-core basata su architettura Cortex-A53 e consente la riproduzione di contenuti 4K. Compralo qui.



A5X Max a 42,47 Euro

Questo prodotto utilizza un chipset Rockchip RK3328 ad alta efficienza compatibile con flussi 4K anche in HDR in diverse modalità. A5X Max adotta Android 7.1 Nougat, 4 GB di RAM e una memoria eMMC da 16 GB. Può collegarsi a reti Wi-Fi su banda 2.4 GHz, ed è compatibile con le tecnologie DLNA e AirPlay per riprodurre video anche da smartphone e tablet Android e iOS. Puoi comprarlo qui.



Tanix TX8 Max a 50,96 Euro

Anche Tanix TX8 Max adotta Android 7.1.1 Nougat con uan CPU S912 supportata da 3 GB di RAM DDR4 e 32 GB di storage su memoria eMMC. Questo prodotto può collegarsi anche a reti Wi-Fi 802.11AC (anche con banda 5 GHz) e può riprodurre contenuti anche alla risoluzione 4K. Compralo qui.



Voyo VMac V1 a 152,45 Euro

Più che un TV Box Voyo VMac V1 è un computer vero e proprio, dotato di una versione licenziata di Windows 10.1 sin dall'acquisto. Utilizza un processore Intel Celeron N3450 quad-core a 64-bit, 4 GB di RAM e un SSD da 128 GB, il tutto an un prezzo davvero concorrenziale. Supporta la risoluzione 4K e ha una ventola integrata. Puoi comprarlo qui.