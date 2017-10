Svendita di drone e veicoli radiocomandati su TomTop: ecco le offerte

Se siete alla ricerca di droni e veicoli radiocomandati in genere, per tutti gli ambienti, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nuove offerte di TomTop. Fra i brand facenti parte dell'iniziativa troviamo la celeberrima DJI, o anche le meno conosciute Syma, WLTtoys, JJRC, per modelli che spaziano da poco più di 10 euro per il puro divertimento, fino a superare i 1000 euro per velleità semi-professionali o anche professionali. Fra i prodotti su cui pone l'accento il rivenditore in questa fase promozionale troviamo DJI Mavic Pro ed anche lo Xiaomi Mi Drone 4K.

Un drone più costoso offre all'utente caratteristiche senza dubbio importanti: ad esempio una maggiore affidabilità nel volo e semplicità nei controlli, una stabilizzazione estremamente superiore sia nel volo che nelle riprese video, una videocamera integrata di maggiore qualità, la possibilità di gestire in FPV (quindi con visuale in prima persona) i comandi di volo, e molto, molto altro. Insomma per chi vuole solo divertirsi o chi invece intende produrre video di qualità senza spendere una fortuna può affidarsi ad un drone fra quelli attualmente in sconto su TomTop.

Di seguito vi proponiamo i più significativi, ma per la lista completa potete consultare direttamente TomTop.

Mini drone ripiegabile FQ777 FQ17W - Compralo su TomTop Prezzo: €25.19



Il mini drone ripiegabile FQ777 FQ17W fa delle dimensioni compatte il suo punto di forza. È l'ideale per i novizi che vogliono imparare a "pilotare" un quadricottero, e implementa un giroscopio a 6 assi per stabilizzare il volo. Può essere connesso allo smartphone via Wi-Fi e gestito attraverso la trasmissione in tmepo reale dell'immagine della fotocamera integrata.

DJI Mavic Pro - Compralo su TomTop Prezzo: €1015.56



Il famoso DJI Mavic Pro viene offerto ad un prezzo interessante con un bundle caratterizzato da due batterie aggiuntive, zaino per il trasporto, caricabatterie per l'auto, eliche. È uno dei droni più apprezzati in assoluto grazie alla videocamera di qualità 4K abbinata ad un gimbal e alla possibilità di ripiegare parte della scocca per facilitarne il trasporto,

DJI Phantom 3 SE - Compralo su TomTop Prezzo: €461.16



DJI Phantom 3 SE viene proposto ad un prezzo ben più abbordabile e ha una scocca "fissa" tradizionale. È più voluminoso soprattutto durante il trasporto, ma ha anch'esso caratteristiche interessanti. Può ad esempio raggiungere una velocità di 57 km/h e rispondere bene anche in presenza di forti venti. La connessione con il telecomando in dotazione avviene stabilmente fino a distanze di circa 4 km.