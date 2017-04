Su TomTop 5 prodotti a ottimi prezzi tra smartphone e action-cam

TomTop è ormai uno dei più famosi portali per la vendita di prodotti tecnologici con la particolarità di proporli a prezzi decisamente interessanti e soprattutto con una vastità che pochi altri posseggono. Quest'oggi abbiamo avuto la possibilità di selezionare alcune smartphone che il portale ha messo in offerta per un periodo limitato e che risultano sicuramente attraenti per caratteristiche tecniche ma anche e soprattutto per un ottimo rapporto qualità/prezzo. Da registrare anche la presenza di una action-cam Xiaomi che potrà essere posta all'interno della propria auto permettendo di registrare i vostri spostamenti per una maggiore sicurezza. Vediamo insieme dunque tutte queste proposte.

UMIDIGI Z Pro 4G è uno smartphone quanto mai interessante a livello hardware a cominciare dall’ampio display da 5.5 pollici 2.5D Arc con risoluzione FHD. Al suo interno troviamo invece un chipset Helio X27 Deca Core a 2.6GHz di core che insieme ai 4GB di RAM ed una versione di Android 6.0 (in arrivo la 7.0) permette di avere un’esperienza utente molto simile a quella dei dispositivi One Plus, Nexus e Google Pixel. Per quanto riguarda invece le fotocamere presente una dual-camera da 13.0MP + 13.0MP che permette di registrare video e foto con un’ottima qualità e con effetti di post produzione davvero stupefacenti. Presente anche una batteria importante da 3780 mAh che riuscirà a mantenere attivo lo smartphone per molte ore durante la giornata.

UMIDIGI Z Pro 4G viene proposto su TomTop al prezzo di 244.39€ direttamente dallo store Germany Warehouse a questo indirizzo.

Geotel Note 4G è invece uno smartphone con la presenza di un display da 5.5 pollici dalla risoluzione HD ossia 1280x720 pixel. Il cuore dello smartphone è invece un processore MediaTek a 64 bit MTK6737 con 4 Core Cortex A53 da 1.25GHz a cui vengono associati 3GB di RAM e 16 GB di memoria interna che può essere espansa con una microSD fino a 32GB. Per quanto riguarda invece il lato multimediale dello samrtphone la presenza di una camera posteriore da 8 megapixel ed una anteriore da 5 megapixel permetterà di ottenere dei buoni scatti in mobilità. Autonomia nella norma con una batteria da 3200 mAh e soprattutto la presenza di Android 6.0 senza troppe personalizzazioni.

Geotel Note 4G sarà in promozione su TomTop al prezzo di 80.83€ direttamente sul sito a questo indirizzo.

UMI Plus E 4G è un altro smartphone in offerta tra le promozioni di questi giorni su TomTop. Lo smartphone viene realizzato dall'azienda cinese sinonimo oggi di ottimo assemblaggio e soprattutto di ottimi dispositivi che nulla hanno da invidiare ai produttori più blasonati. In questo caso UMI Plus E 4G è un device dalle caratteristiche davvero importanti visto che possiede un display da 5.5 pollici LTPS con risoluzione Full HD ossia 1920x1080 pixel. In questo caso il comparto hardware vede la presenza di un processore MediaTek Helio P20 (MTK6757) in possesso di ben 8 Core con un clock fino a 2.3GHz. Il tutto accompagnato da una GPU Mali-T880 e da ben 6GB di RAM LPDDR4. Oltre a questo la memoria interna risulta essere di 64GB espandibili comunque fino a 256GB con l'inserimento della MicroSD. A livello multimediale invece presente una fotocamera al posteriore da 13MP a 5 elementi e auto focus capace di registrare video fino ala risoluzione 4K. Anterioremente invece presente una fotocamera da 5MP. Da non dimenticare poi la presenza di una batteria da ben 4.000 mAh e Android 6.0 che sicuramente vedrà l'arrivo quanto prima anche di Android 7.0 Nougat.

UMI Plus E 4G viene proposto su TomTop al prezzo di 224.65€ ed è acquistabile da subito a questo indirizzo.

UleFone Gemini 4G è l'ultimo smartphone in offerta sul sito del famoso rivenditore online. Lo smartphone si presenta agli occhi degli utenti con un design interessante e soprattutto la presenza di un display da 5.5 pollici in risoluzione FullHD (1920x1080pixel) ma anche di un processore MediaTek MTK6737T: un quad-core con clock da 1.5GHz affiancato da 3GB di RAM e da una memoria interna da 32GB che permette comunque l'espansione fino a 256GB con l'inserimento della MicroSD. A livello hardware, lo smartphone, possiede una fotocamera posteriore a doppio sensore da 13MP + 5MP che permetterà dunque di divertirsi negli scatti quotidiani. Anteriormente presente invece una cam da 5MP per ottimi selfie. Batteria da 3250 mAh e presenza di Android 6.0.

UleFone Gemini 4G viene venduto ad un prezzo promozionale di 135.35€ direttamente su TomTop a questo indirizzo.

Xiaomi Xiaoyi è invece una camera DVR con una sua Intelligenza Artificiale che le consente di svolgere funzionalità ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) ad un prezzo assolutamente competitivo su TomTop. In questo caso la cam possiede la tecnologia ADASche consente di rilevare e classificare gli oggetti che entrano nello spazio visivo della videocamera, per segnalare al conducente eventuali condizioni pericolose come un ostacolo o un'altra auto in avvicinamento. È uno strumento moto utile per monitorare i punti ciechi e per evitare collisioni frontali, oppure come nel caso della Xiaomi Xiaoyi, per rilevare lo scavalcamento della corsia ed avvisare il conducente in caso di colpi di sonno. La cam ha dimensioni ultracompatte e si attacca sul cruscotto tramite una ventosa, ha uno schermo da 2.7" 16:9 ed una camera frontale grandangolare a 165° con lente a 6 elementi che permette di acquisire video Full HD a 60fps o UHD a 2304 x 1296 pixel a 30fps. L'apertura focale F/1.8, un sensore d'immagine molto sensibile alla luce ed un processore dual-core con DSP integrato, permettono di acquisire immagini molto nitide e luminose anche in condizioni di bassa illuminazione ambientale. La batteria interna è da 250mAh e si ricarica tramite il caricatore USB da auto in dotazione.

Xiaomi Xiaoyi viene venduta su TomTop ad un prezzo di soli 46.99€ e potete acquistarla direttamente a questo indirizzo.