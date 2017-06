Saldi su prodotti XiaoYi su Geekbuying: ottimi prezzi su diverse videocamere

In occasione dell'Yi Brand Day, il portale di e-commerce Geekbuying propone una serie di forti sconti sui prodotti della compagnia XiaoYi, di proprietà della più celebre Xiaomi. Si tratta di un'azienda specializzata nella costruzione di prodotti fotografici e per la registrazione video, e che si è fatta conoscere principalmente con la prima Yi Camera dal prezzo estremamente abbordabile. Nel corso del tempo è aumentata la qualità dei prodotti e il rapporto qualità-prezzo, per un produttore che non fa rimpiangere troppo i concorrenti più blasonati dei nostri mercati occidentali. Di seguito vi proponiamo tre degli sconti più significativi fra quelli disponibili durante l'Yi Brand Day, che è già cominciato ed avrà fine il prossimo 2 luglio. Qui invece trovate la lista di tutti i prodotti in offerta.

La XiaoYi Yi 4K+ viene proposta a 290 Euro circa con la custodia waterproof originale. È una action-cam capace di registrare alla risoluzione Ultra HD 4K, con modalità slow-motion fino a 240 fps alla risoluzione 720p. Utilizza un processore Ambarella H2 quad-core coadiuvato da un sensore d'immagini Sony Exmor R IMX 377 da 12 megapixel. L'obiettivo è grandangolare, con angolo di visione da 155° e dotato di un obiettivo con ben sette lenti. È una delle miglior action-cam sul fronte rapporto qualità-prezzo, ed ha anche il display integrato.

La XiaoYi Yi Smart Dash Camera è invece una piccola videocamera specifica per le automobili. Utilizza diverse tecnologie per aiutare alla guida fornendo funzionalità avanzate: in primis, ad esempio, abbiamo ADAS che permette di avere un monitoraggio in tempo reale sul superamento delle linee della corsia o sulla possibilità di collisione frontale. Con l'obiettivo da 165° consente di coprire con un'unica fotocamera fino a 3 corsie, e non manca la visione notturna grazie anche all'ampia apertura della focale. Tutto questo, ed altro, a 59,99 Euro.

Abbiamo poi anche la XiaoYi Yi IP Camera, una videocamera di sorveglianza dal design molto curato capace di registrare video alla risoluzione Full HD. Fa uso di un processore Ambarella S2LM a basso consumo energetico da 28-nm capace di effettuare l'encoding video con codec H.264. Il sensore CMOS da 1/2.8" viene abbianto ad undici LED ad infrarossi che consentono di illuminare in maniera invisibile l'ambiente circostante, anche di notte. La videocamera è capace di registrare anche l'audio e di individuare il pianot dei bambini. È in offerta in questi giorni a 53,99 Euro.

Altri prodotti XiaoYi in offerta possono essere trovati su Geekbuying.