Radio FM Bluetooth e altoparlante portatile a soli 25,99 euro su Amazon (21% di sconto)

Nel corso degli anni è andata un po' scemando l'esigenza delle radioline portatili. Qualche anno fa si vedevano spesso in giro, poi con l'avvento degli smartphone sono via via scomparse. Ma questo non vuol dire che siano inutili, soprattutto se consideriamo che esistono nuovi modelli con funzionalità smart che possono collegarsi anche a qualsiasi dispositivo mobile via Bluetooth. Un modello di Radio FM Bluetooth portatile con funzionalità evolute è attualmente in offerta su Amazon.

La radio permette il salvataggio automatico dei canali e supporta 3 modalità di ascolto: Bluetooth per collegarsi a dispositivi esterni e fungere da altoparlante portatile, schede micro-SD e Radio-FM tradizionale. Integrato nel dispositivo troviamo un equalizzatore con sei preset, ma è l'elevata semplicità di trasporto il punto forte del dispositivo: con uno spessore di soli 32mm e la maniglia opzionale, la radio di Avantree può essere portata ovunque e in qualsiasi circostanza.

Il dispositivo è venduto ad un prezzo di 25,99 euro fino alla fine della giornata di oggi o fino ad esaurimento scorte, con oltre il 20% di sconto rispetto ai 32,99 euro normalmente applicati sul portale di e-commerce.

Specifiche Tecniche