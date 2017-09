Prodotti fotografici Andoer in sconto su Amazon: 4 codici coupon per risparmiare

I prodotti Andoer si fanno rispettare soprattutto per il rapporto qualità-prezzo piuttosto elevato. Si rivolgono all'utente poco esigente, non di certo quello professionale, ma possono dare diverse soddisfazioni. In questa pagina ne proponiamo quattro fra quelli acquistabili su Amazon, tutti corredati da un codice coupon sfruttabile su Amazon che consente di risparmiare ulteriormente sul prezzo di acquisto dei vari prodotti. Qui di seguito vi proponiamo l'elenco.

Il treppiede Andoer in offerta è realizzato in lega d'alluminio in modo da essere leggero e al tempo stesso particolarmente robusto, e può gestire una reflex (il peso massimo dichiarato è molto ottimistico, 15 kg). È lungo solamente 36 cm quando ripiegato per il trasporto e dispone di gambe allungabili con quattro sezioni regolabili: l'altezza massima è di 153 centimetri, con l'asse centrale che può essere regolato di 40 centimetri. Nel suo punto più spesso il treppiede offre una larghezza di 2,5 centimetri e dispone di un sistema di blocco rapido per agganciare la fotocamera.

Con il coupon AHWUPGAD il prezzo su Amazon passa da 57,99 euro a 46,39 euro.

Il Kit di illuminazione per foto e video Andoer offre tutto il necessario per realizzare un ambiente con illuminazione professionale studiata. Utilizza un attacco 4 in 1 per le lampade in modo da poter integrare quattro tipi di lampadine diverse utilizzando una sola presa. Ci sono inoltre due interruttori di controllo e una softbox da 50 x 70 centimetri per ammorbidire il flusso di luce evitando il verificarsi di ombre. Può essere regolato fino ad un'altezza massima di 2 metri, ed è equipaggiato con un bastone a sbalzo da 75 a 139 centimetri di altezza.

Con il coupon BHWUPGAD il prezzo su Amazon passa da 113,99 euro a 91,19 euro.

L'Action Cam Andoer AN1 consente di registrare alla risoluzione 4K a 24 fotogrammi al secondo o in Full HD grazie al sensore integrato Sony IMX078 da 20 MP. L'obiettivo è naturalmente un ultra-grandangolo con campo di visione da 170°, e non manca il supporto a Bluetooth e Wi-Fi con possibilità di abbinamento ad un'app dedicata per smartphone per avere un'ampia possibilità di personalizzazione. C'è anche un display touchscreen da 2,31 pollici, per una fotocamera che può essere utilizzata anche a 30 metri sott'acqua o con microfono esterno.

Con il coupon DHWUPGAD il prezzo su Amazon passa da 85,99 euro a 64,49 euro.

La Cornice digitale per le foto Andoer è l'ultimo prodotto fra le offerte della compagnia, e offre un display da ben 15 pollici a risoluzione HD (1280x800 pixel) con luminosità regolabile fino ad un massimo di 250 cd/m². Può visualizzare le foto in sequenza, ma non solo, perché supporta anche musica, film, e-book, tutti in diversi formati. L'utente può impostare diverse opzioni, fra cui l'intervallo fra una foto e quella successiva, la riproduzione automatica, mentre lo stand posteriore può essere anche staccato. Fra le lingue presenti c'è anche l'italiano.

Con il coupon CHWUPGAD il prezzo su Amazon passa da 89,98euro a 67,48 euro.