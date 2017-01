Prima nomination agli Oscar per un film in realtà virtuale

Per la prima volta nei 90 anni di esistenza dei Premi Oscar un film in realtà virtuale ha ricevuto una candidatura ai Premi Oscar, precisamente nella categoria dei cortometraggi animati. Si tratta di Pearl, un cortometraggio prodotto da Google Spotlight insieme a Evil Eye Pictures e a Passion Pictures e diretto dal regista Premio Oscar Patrick Osborne.

Ambientato internamente all'interno di un'auto, Pearl racconta la storia di un padre musicista e di sua figlia mentre attraversano il paese per inseguire i loro sogni. Il corto ha debuttato al Tribeca Film Festival dello scorso aprile ed è stato rilasciato su YouTube.

La peculiarità di Pearl è proprio data dal fatto che può essere visto con HTC Vive o con altri visori (è un semplice filmato a 360°): gli spettatori quindi possono girare la testa in modo da osservare liberamente ciascun dettaglio dell'auto mentre la storia procede, sentendosi così coinvolti in maniera differente rispetto al solito.

Osborne ha già vinto un Oscar per il film Winston e ha lavorato come animatore per il lungometraggio della Disney Big Hero 6. Per la lista completa delle candidature agli Oscar 2017 vi rimandiamo a questo indirizzo.