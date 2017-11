Oltre 40 euro di sconto per il gimbal Zhiyun Crane 2 a tre assi, su TomTop

La formula dei coupon è quella che in questi ultimi periodi consente di risparmiare qualcosina in più rispetto alle semplici offerte. Si tratta di iniziative limitate ad un numero di utenti circoscritto, e solo chi ottiene il codice può sfruttarle In questo caso vi proponiamo il gimbal Zhiyun Crane 2, stabilizzato a 3 assi con giroscopio e che può mantenere non solo dispositivi compatti, ma anche fotocamere mirrorless e reflex dal peso complessivo, con obiettivo installato, di massimo 3,2 chilogrammi. Insomma, non è il solito gimbal per smartphone o action camera.

Oltre alla stabilizzazione, lo Zhiyun Crane 2 consente di sfruttare un display OLED, con il quale verificare lo stato della connessione con la fotocamera installata, la carica di batteria residua, la modalità di gestione ed altri parametri, offrendo grossi margini di controllo. Le tre batterie 18650 ricaricabili offrono un'autonomia di 18 ore complessive, con possibilità di carica in tempo reale della batteria presente nella fotocamera. Non manca un pannello di controllo rapido per gestire le impostazioni della fotocamera indipendentemente dalle app software.

Il gimbal supporta la funzionalità di follow focus con movimenti estremamente precisi nell'ordine dei 0,02°, seguendo quindi il soggetto della ripresa in maniera automatica anche mentre quest'ultimo si muove rispetto all'inquadratura. Il tutto mantenendo una straordinaria fluidità nei movimenti, tipica dei filmati professionali. Zhiyun Crane 2 può supportare carichi da 500 grammi fino ad un massimo di 3,2 chilogrammi, mantenendo stabili sia mirrorless compatte che ben più voluminose reflex con obiettivi installati particolarmente corposi.

Le tre batterie hanno ciascuna una capacità di 2.000 mAh, mentre il peso complessivo di questo prodotto è di 1.250 grammi. Nella confezione originale troveremo, oltre al gimbal: un treppiede, un caricabatterie per caricare contemporeaneamente le tre batterie presenti, un cavo da micro USB a micro USB, un cavo da micro USB a mini USB, un cavo per il controllo delle fotocamere Sony e un altro per le Panasonic con attacchi proprietari, un cavo micro USB, una tracolla per la spalla, una custodia per il trasporto, e il consueto manuale utente in lingua inglese e cinese.

Per comprarlo a soli 601,14 euro è necessario utilizzare il codice ZC2HGC su TomTop, con l'acquisto che può essere fatto a questo indirizzo.