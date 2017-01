Nuova Shield TV, GeForce NOW per Mac e PC e le altre novità NVIDIA dal CES

NVIDIA ha annunciato una serie di novità durante il suo keynote al CES, che si è da poco concluso. A partire dalla nuova Shield TV, che viene descritta come un media streamer open-platform basato su tecnologia " bleeding-edge" per il visual computing.

La nuova SHIELD TV supporta 4K e HDR, permettendo di accedere all'ampio catalogo di contenuti messo a disposizione da Amazon Video, Netflix, YouTube, Google Play Movies e Vudu. La YouTube TV App sarà disponibile per SHIELD già nei prossimi mesi, garantendo coinvolgenti esperienze visive a 360 gradi.

Nei prossimi mesi, inoltre, Shield TV sarà dotata di una serie di funzionalità di intelligenza artificiale che trasformeranno l'home entertainment. Ovvero,, che permetterà di utilizzare i comandi vocali per sostituire i click sul telecomando per la ricerca di contenuti, la messa in pausa, l'avanzamento veloce o il riavvolgimento. Inoltre, Google AI può aiutare in modo migliorato nella ricerca di contenuti e nelle risposte alle domande. La tecnologia, invece, trasformerà Shield in un hub per la smart home in grado di connettersi con centinaia di dispositivi domestici intelligenti. Ci sarà anche, un microfono AI opzionale in grado di rendere Shield la spina dorsale della casa intelligente.

La nuova versione non presenta miglioramenti all'hardware che, come nel caso di Shield Android TV, offrirà il processore NVIDIA Tegra X1 con GPU 256-core e RAM da 3 GB.

Shield TV è pre-ordinabile da oggi e sarà disponibile in Italia, in altri paesi europei, negli Stati Uniti e Canada dal 16 gennaio al prezzo, per il nostro paese, di 229,99 Euro, che comprende anche il controller e telecomando in dotazione. In questo caso lo spazio di storage a disposizione degli utenti è di 16GB. Shield TV Pro sarà disponibile a fine mese completa di controller, telecomando con jack per cuffie e 500GB di spazio storage a 329,99 Euro.

Altro annuncio molto importante proveniente dal CES riguarda GeForce NOW, ovvero il servizio di cloud gaming gestito tramite i datacenter NVIDIA. GeForce NOW è disponibile anche per tutti i PC e Mac, oltre che per i dispositivi della famiglia Shield. Il nuovo servizio GeForce NOW mette a disposizione dei gamer, tramite cloud, PC con GeForce GTX 1080, che renderizzano i giochi con le più recenti tecnologie di NVIDIA GameWorks e ne effettuano lo stream in alta definizione verso PC e Mac. Un supporto molto importante da parte di NVIDIA, perché i giocatori potrebbero così godere in certi casi di performance elevate senza necessariamente acquistare le schede video di ultima generazione. D'altra parte, però, GeForce NOW per Mac e PC non è un servizio gratuito.

Al momento della registrazione i giocatori riceveranno 1.000 crediti gratuiti e potranno acquistarne altri al costo di 25 USD per pacchetti da 2.500. Per giocare su un PC GeForce GTX 1080 sono necessari quattro crediti per minuto, mentre un PC GeForce GTX 1060 ne richiede due per ogni minuto di gioco.

"Nel mondo ci sono oggi quasi 200 milioni di giocatori su GeForce, ma centinaia di milioni di altre persone possiedono computer che non sono in grado di sfruttare al meglio i videogiochi di ultima generazione.", ha dichiarato, Founder e Chief executive Officier di NVIDIA, che ha annunciato questa novità in occasione del suo keynote al CES. "Con GeForce NOW, una nuova generazione di gamer potrà giocare con i titoli più recenti e beneficiare di grandi prestazioni e di una qualità stupefacente".

GeForce NOW, che ha richiesto 5 anni di sviluppo da parte di NVIDIA, è compatibile con la maggior parte dei Mac e dei PC, sia desktop, sia laptop. I giocatori non devono fare altro che scaricare la GeForce NOW app sulla loro macchina e con pochi click saranno in grado di connettersi al proprio PC virtuale con GeForce GTX, su cui potranno installare i giochi preferiti dai più popolari digital game store come Steam, Battle.net, Origin, Uplay e GOG e, infine, iniziare a giocare.

Giochi free-to-play come World of Tanks, possono essere installati direttamente attraverso i rispettivi siti Web. Le prime possibilità di accesso al nuovo GeForce NOW sono previste per gli Stati Uniti per il mese di Marzo, mentre l'attivazione della completa offerta commerciale è prevista nel corso della primavera. E' possibile richiedere l'accesso alla "early access waiting list" registrandosi a questo link.

NVIDIA ha annunciato anche nuove funzionalità di integrazione tra GeForce Experience e Facebook. La prima consentirà ai giocatori di trasmettere in diretta le sessioni di gioco e di caricare gli screenshot direttamente sul noto social network. Grazie a Facebook Live, gli amici potranno vedere il gameplay in diretta e reagire in vari modi, e non mancherà la possibilità di implementare nella trasmissione webcam e microfono. Anche NVIDIA Ansel interagirà con Facebook, permettendo di caricare screenshot a 360 gradi. Altre informazioni sul supporto si trovano qui.

In collaborazione con BioWare, inoltre, NVIDIA ha mostrato footage esclusivo del gameplay di Mass Effect Andromeda, la cui data di rilascio è stata appena annunciata da Electronic Arts.

Non svelato nel keynote, ma presente presso lo stand NVIDIA al CES, una demo dei nuovi monitor con G-SYNC High Dynamic Range (HDR) 4K a 144Hz. Altri dettagli si trovano qui.

È possibile vedere l'intero Keynote di Jen-Hsun Huang qui.