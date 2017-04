Netflix permette il download delle serie TV anche su Windows 10

Netflix, il servizio di streaming divenuto un must anche in Italia, permette ora di scaricare su tutti i PC con Windows 10 i contenuti multimediali presenti in catalogo per poi poterli visionare in un secondo momento anche in assenza della connessione internet. Un vantaggio questo di Netflix che era arrivato qualche mese fa sulle applicazioni mobile per iOS ed Android ma che finora non aveva riguardato le app per Windows 10. Da oggi, chiunque si troverà a viaggiare all'estero e vorrà mantenere il già "poco" quantitativo di dati per altro ma non vorrà rinunciare alla visione delle serie TV preferite, potrà farlo proprio grazie a Netflix e alla sua modalità di download.

Finora i notebook con Windows 10, che oltretutto venivano spesso utilizzati dagli utenti per visionare i contenuti con maggiore comodità rispetto ai piccoli display degli smartphone, erano stati esclusi completamente dalla novità. Netflix ha dunque rilasciato un nuovo aggiornamento su Windows Store che estende la novità dei download anche ai PC permettendo a chi utilizza quotidianamente il proprio laptop soprattutto in viaggio di sfruttare al massimo l'intera piattaforma americana.

Il funzionamento risulta essere praticamente il medesimo di quello visto per le applicazioni Android e iOS. Basterà infatti selezionare il pulsante Download presente nei dettagli della pagina di un film o di una serie TV e lo stesso verrà immediatamente scaricato nel proprio PC posizionandolo nell'apposita sezione. In questo caso non tutte le serie TV o non tutti i film potranno essere scaricati e dunque visionati offline ma in Netflix si sta cercando di allargare il catalogo permettendo agli utenti di poterne usufruire al massimo.