Netflix cancella House of Cards dopo le accuse di molestie a Spacey

Niente più Frank Underwood e niente più House of Cards. Netflix ha infatti annunciato che la sesta stagione della nota serie TV sugli intrighi di potere della politica americana sarà l'ultima. Debutterà nel 2018 e si comporrà di 13 episodi che segneranno la fine del politico del Partito Democratico interpretato da Kevin Spacey.

La notizia arriva subito dopo le rivelazioni dell’attore Anthony Rapp, che ha affermato di essere stato molestato da Kevin Spacey all’età di quattordici anni quando Spacey ne aveva ventisei. Spacey, che ha ammesso pubblicamente la sua omosessualità dopo l'intervento di Rapp, ha però detto di non ricordarsi nello specifico di questo episodio, scusandosi comunque qualora sia effettivamente avvenuto.

Una storia che negli Usa sta facendo discutere molto e che sta inevitabilmente mettendo in cattiva luce l'attore Premio Oscar con American Beauty e con I Soliti Sospetti. Portando, tra le altre cose, alla storica decisione di Netflix, che sta completando proprio in queste settimane la produzione della sesta stagione di House of Cards.

Il tutto sulla scia dello scandalo Harvey Weinstein, il famoso produttore cinematografico accusato da diverse attrici e celebrità di molestie sessuali in cambio di promesse circa il loro futuro professionale. Una situazione che oltreoceano, e non solo, è così capillare da lambire anche il mondo dei videogiochi.