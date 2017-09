Monitor Samsung 28 pollici Ultra HD 4K a poco più di 300 euro: prezzo super su Amazon (-60 euro)

Il monitor Samsung U28E570D è attualmente posizionato su Amazon al prezzo di 309,90 euro, molto meno rispetto ai 369 euro a cui è venduto solitamente sul portale. Si tratta di un pannello Tn orientato al videogiocatore non troppo esigente, ma che non vuole giungere a compromessi sul versante della definizione delle immagini. Il tempo di risposta garantito è di 1 ms, con il supporto alla risoluzione nativa Ultra HD da 3840x2160 pixel spalmati su una diagonale di 28 pollici.

Questo modello supporta anche diverse modalità multi-tasking integrate, fra cui PBP e PiP. Per solleticare i giocatori ci sono anche diverse tecnologie come AMD FreeSync per la rimozione di tearing e stuttering e la Game Mode che ottimizza le impostazioni per la fruizione dei videogiochi. Sul fronte connettività troviamo una DisplayPort 1.2 e due porte HDMI, e c'è anche il supporto VESA per montarlo al muro.