Monitor 8K Dell UP3218K in vendita adesso a 5.000 dollari: 16 volte la Full HD!

Allo scorso CES di Las Vegas Dell aveva portato il modello di monitor Dell UP3218K, caratterizzato da uno dei primi pannelli 8K in assoluto a raggiungere il mercato. Caratteristica peculiare del modello la risoluzione massima supportata, pari a ben 7680x4320 pixel, ben oltre tutti gli standard oggi diffusi sul mercato consumer. Come riporta MSPU il nuovo monitor della compagnia americana è adesso in vendita, ad un prezzo che non proprio popolare.

Il prezzo di listino del nuovo monitor è di 5.000 dollari, fattore che lo pone in una fascia di mercato estremamente elevata che si rivolge soprattutto al professionista. Il monitor Ultra HD 8K adotta una diagonale da 31,5 pollici con una densità di pixel da smartphone, pari a 280 PPI. Il prezzo così elevato non è dovuto esclusivamente alla definizione, ma anche e soprattutto ad una serie di caratteristiche tecniche che lo pongono nell'Olimpo dei monitor per PC di attuale generazione.

Per quanto riguarda il supporto dei vari gamut di colore, Dell UP3218K può soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di professionista: il monitor vanta coperture del 100% per quanto concerne gli standard AdobeRGB, sRGB, Rec. 709, e del 98% nel DCI-P3. Dell inoltre effettua una calibrazione del display per un'accuratezza di colore Delta-E inferiore a 2, con i parametri che possono essere configurati attraverso varie modalità di colore personalizzate, un SDK o un colorimetro.

Il monitor supporta 1,07 miliardi di colori, offre angoli di visione prossimi a 180°C e un refresh rate massimo alla risoluzione 8K di 60Hz. Facendo due rapidi conti la Ultra HD 8K contiene quattro volte i pixel della 4K e ben 16 volte quelli della Full HD: in altre parole non è assolutamente un monitor da considerare qualora vogliate semplicemente giocare con il vostro PC. Il nuovo monitor di Dell contiene anche altre chicche, come ad esempio la rotazione del pannello in verticale.

Dell UP3218K integra cornici definite "InfinityEdge" spesse meno di 1 centimetro, mentre sul fronte connettività troviamo due DisplayPort 1.3, un jack per microfono e cuffie, tre USB 3.0 e un'altra porta USB 3.0 con possibilità di ricarica BC1.2. Chi non riuscisse a resistere alla tentazione di acquistarlo può indirizzare il proprio browser sul sito Dell ufficiale e comprarlo (con possibilità di finanziamento) al prezzo di 4.999,99 dollari. Le prime spedizioni sono previste per il 17 aprile.