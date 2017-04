Mi Drone di Xiaomi con videocamera 4K a soli 485 Euro su TomTop

Sul mercato consumer sono presenti droni di qualità molto differente fra di loro. Si parte dal giocattolo capace di volare per alcuni minuti e produrre registrazioni di scarsa qualità, fino ad arrivare a modelli di svariate centinaia o addirittura migliaia di euro che possono consegnare video estremamente dettagliati, fluidi, e soprattutto stabilizzati. Poi ci sono altri modelli, come Xiaomi Mi Drone 4K, che punta ad offrire risultati professionali cercando di mantenere più basso possibile il prezzo di vendita. E su TomTop lo puoi comprare adesso a soli 485,03 Euro.

Xiaomi Mi Drone 4K fa uso di una fotocamera con sensore CMOS da 12,40 Megapixel capace di registrare video alla risoluzione massima Ultra HD 4K (3840x2160 pixel) a 30 fotogrammi al secondo, mentre per chi si accontenta della risoluzione 2K (2560x1440 pixel) può registrare a 60 fotogrammi al secondo. Il sensore è abbinato ad un obiettivo con campo di visione da 94°, con la fotocamera che viene collegata ad un gimbal a 3-assi che consente di stabilizzare la registrazione rispondendo efficacemente ad un massimo di 2000 vibrazioni al secondo.

Il velivolo integra una serie di accorgimenti per rendere funzionali le operazioni di volo. Sfrutta un GPS/GLONASS per avere sempre sotto controllo la sua posizione e può volare per un massimo di 27 minuti attraverso la batteria da 5.100 mAh e 15,2V. L'antenna di caratura professionale permette inoltre la gestione del volo in prima persona (FPV). Sul fronte delle specifiche tecniche il Mi Drone consente un'elevata precisione di manovra con una velocità massima di ascesa e discesa di rispettivamente 6 m/s e 1,5 m/s. In volo la velocità massima è di 18 m/s.

Può volare fino ad un'altitudine massima di 120 metri e viene comandato da un controllo remoto che funziona alle frequenze 5727-5850 MHz fino ad una distanza di ben 4000 m. Insomma, non il classico dispositivo "cinese" dalle poche pretese, ma un drone che può sostituire un modello professionale per chi non ha esigenze troppo specifiche senza venire a troppi compromessi sul fronte qualitativo. A 485,03 Euro è un'ottima alternativa rispetto a modelli che costano molto di più, ma che offrono vantaggi veri e propri solamente ad una nicchia di professionisti parecchio ristretta.