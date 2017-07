Media Player Classic (MPC-HC) è morto: sviluppatori chiedono aiuto

Per moltissimi nerd estremamente esigenti, Media Player Classic - Home Cinema, noto come MPC-HC, ha rappresentato per anni IL programma per la riproduzione multimediale. La sua possibilità di personalizzazione era vastissima, così come era estesa la compatibilità con plug-in terzi. È un programma che miscela una leggerezza esemplare ad un numero di impostazioni potenziali sconfinato, e pare che stia andando incontro alla morte dopo 11 anni di onorato servizio.

Ad annunciarlo sono gli stessi programmatori del programma che hanno affermato che non continueranno lo sviluppo del codice dopo l'attuale ultima release, MPC-HC 1.7.1.3. La mancanza di sviluppatori pronti ad offrire il contributo al progetto pare essere il motivo principale dell'amara decisione. Con questo annuncio il media player open source che ha rappresentato il punto di riferimento per molti utenti cesserà di essere ufficialmente supportato.

"Per alcuni mesi ormai, o forse anni, il numero di sviluppatori attivi è diminuito e ha inevitabilmente raggiunto lo zero", ha scritto XhmikosR, Project Manager di Media Player Classic. "E questo sfortunatamente significa che il progetto è ufficialmente morto, e questa release sarà l'ultima". C'è tuttavia qualche timida speranza.

"Tutto questo a meno che qualcuno risponda a questa chiamata. Se c'è qualcuno con esperienza in C/C++ che vuole realmente contribuire mi faccia sapere su IRC o via e-mail". In alternativa il percorso di MPC-HC si conclude qui, con quest'ultimo rilascio annunciato dalla società nel fine settimana dopo 11 anni di permanenza nel settore dei media player gratuiti, sfidando in passato (e ancora oggi) concorrenti come VLC e KMPlayer.

Media Player Classic ha da sempre utilizzato un approccio diverso rispetto a VLC, e la mancanza di una reale strategia cross-platform potrebbe aver giocato un ruolo importante nella decisione diffusa nei giorni scorsi, causando una riduzione nella base d'utenza e nella popolarità. La chiusura è purtroppo un esito decisamente noto per molte realtà open-source di piccole dimensioni, dovuto spesso alla mancanza di risorse e di sviluppatori capaci che vogliono contribuire attivamente.

MPC-HC 1.7.13 sarà probabilmente (non è ancora detta l'ultima parola) l'ultima versione del celebre media player e aggiunge le seguenti novità aggiornando alcune librerie:

LAV Filters v0.70.2

MediaInfoLib v0.7.97

Little CMS v2.8 (d41071e)

ZenLib v0.4.35

Unrar v5.5.6

Richiede una CPU con istruzioni SSE2

Aggiunge un'opzione per la copia dell'URL dei sottotitoli

Passa da mhook a MinHook visto che è mantenuto in maniera più attiva