L'unico doping che non fa male e vi permette di correre più forte in offerta su Amazon

C'è una forma di doping che non è ammessa per le competizioni, ma che è altresì priva di controindicazioni fisiche, non è pericolosa per la salute e può essere utilizzata senza problemi in allenamento.

La musica.

La musica ha il potere di spingerci oltre i nostri limiti, di farci sentire meno la fatica, di darci il ritmo giusto per una falcata veloce. Oggi le cuffie senza fili Bluetooth sono molto comode rispetto a quelle con il cavo che eravamo costretti a utilizzare fino a pochi anni fa, togliendoci il fastidioso impiccio del cavo, capace di farci perdere la concentrazione proprio nel punto chiave del nostro allenamento.

Se non avete mai provato a correre con la musica, dovreste dare una possibilità a questa fonte di motivazione accessibile a tutti. Ormai non serve nemmeno portare con sé il proprio telefono, in quanto diversi smartwatch sportivi GPS offrono la connettività Bluetooth e GB di storage per memorizzare nostri brani preferiti.

Se non siete del tutto convinti, potreste cominciare approfittando delle offerte Amazon odierne, che permettono di vedervi spedire a casa auricolari sportive Bluetooth di buona qualità con una spesa di poco superiore ai 15 euro.

La caratteristica che accomuna i tre modelli che vi proponiamo oggi è la resistenza al sudore, fondamentale per evitare che già dopo il primo allenamento si possano verificare malfunzionamenti. Una delle caratteristiche più importanti degli auricolari sportivi è rappresentata dal buon aggancio alle orecchio: una cuffia che continua a cadere è decisamente demotivante e fa perdere il ritmo. Per questo vi proponiamo due tipi diversi: quelle con l'archetto sovrauricolare, un sistema di aggancio molto saldo e universale, ma che per alcuni può risultare scomodo, e quelle con flangia in silicone che si aggancia nella parte interna del padiglione auricolare, unendo comodità e stabilità, ma che non è efficace per tutte le forme di orecchie. Il modello con l'inserto in silicone offre anche possibilità di aggancio magnetico degli auricolari, in modo da portarli al collo senza perderli quando non in uso.

Vi manca lo smartwatch, non avete 350€ da spendere e nel contempo non volete portare con voi lo smartphone per correre con la musica? Amazon ha per voi la soluzione anche a questo problema, anche in questo caso con poco più di 15 euro.