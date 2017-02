Kodi ritornerà su Xbox come app universale

Chi usa da tempo le console Microsoft non può aver dimenticato Xbox Media Center, meglio noto come XBMC, una delle piattaforme multimediali più complete e seguite dal pubblico di appassionati. Nel corso del tempo XBMC è stato portato su altre piattaforme e dismesso su Xbox, e infine è stato rinominato in Kodi. Ad oggi è disponibile su una moltitudine di dispositivi, come su PC, smartphone, tablet ed è installato nativamente (più o meno legalmente) su diverse TV Box.

Su PC Kodi è disponibile come applicazione Win32 ed è stato inserito ultimamente sullo Store grazie a Desktop App Converter sfruttando l'iniziativa di Microsoft chiamata Desktop Bridge (precedentemente nota come Project Centennial). Non esiste ancora una versione progettata per Windows 10, compatibile con la cosiddetta Universal Windows Platform, ma potrebbe arrivare ben presto secondo quanto emerso dal Windows Developer Day di Microsoft.

Durante l'evento la compagnia ha annunciato che gli sviluppatori di Kodi convertiranno la piattaforma multimediale in versione full UWP e questo dovrebbe rappresentare un ritorno alle origini per il software. Diventando disponibile come app universale Kodi sarà installabile anche su Xbox One, tornando quindi nella piattaforma che le ha permesso di nascere e diffondersi grazie alle qualità delle prime versioni rilasciate sulla Xbox originale.

La peculiarità di Kodi è la sua complessità mista al fatto di essere gratuito e open-source. Chiunque potrà quindi seguire lo sviluppo dell'app Universal Windows Platform e tutti gli sviluppatori possono dare il proprio contributo. Purtroppo Microsoft non ha rivelato quando la versione universale di Kodi sarà disponibile su Xbox One, né se la stessa verrà rilasciata anche su Windows 10 Mobile che ad oggi ci sembra purtroppo sempre più dimenticato.