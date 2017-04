In offerta su Amazon telecamera per auto (dashcam) Full HD con display LCD, visione notturna e rilevatore di movimento

La dashcam Wi-Fi Toguard si interfaccia con iOS e Android ed è attualmente in offerta al prezzo di 67,99 Euro, in sconto di oltre 10 Euro rispetto al prezzo praticato di norma sul portale di e-commerce. Integra un display LCD da 2,45 pollici e può registrare fino alla risoluzione Full HD (1080p). Supporta la visione notturna, la registrazione in loop, e dispone di monitor di parcheggio e rilevatore di movimento. L'obiettivo è grandangolare a sei lenti, mentre sul piano tecnico troviamo un sensore IMX322 con processore di immagine Novatek NT96655. La videocamera registra nel formato H.264.

