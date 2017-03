Il Trono di Spade, cofanetti in Bluray e DVD in sconto a soli 37,79 Euro su Amazon

Sei un appassionato della serie Il Trono di Spade e vuoi avere gli episodi in un unico cofanetto? Amazon propone solo per oggi un'offerta sulla serie TV che contiene in un unico pack le prime cinque stagioni in diverse lingue, fra cui naturalmente l'italiano. I due cofanetti in vendita, che sono proposti in esclusiva da Amazon, contengono rispettivamente 25 DVD e 23 Bluray e contengono i singoli episodi delle stagioni che vanno dalla prima alla quinta.

Di seguito uno spaccato della trama, per chi non la conoscesse, così come segnalata da Amazon: Eddard Stark, lord di Grande Inverno, viene incaricato dal suo re e amico Robert Baratheon di recarsi ad Approdo del Re per ricoprire la carica di Primo Cavaliere del Re. La guerra fra i Sette Regni è però alle porte, a causa degli intrighi e delle mire al trono dei membri della nobile Casa Lannister. Jon Snow, figlio illegittimo di Eddard Stark, si arruola invece nei Guardiani della notte e si reca sulla Barriera, enorme muro di ghiaccio che separa il mondo degli uomini dalle ostili terre del Nord, da cui sta arrivando una minaccia terribile. Nel frattempo Daenerys Targaryen e il suo crudele fratello Viserys, ultimi superstiti della nobile Casa Targaryen regnante prima della rivolta dei Baratheon, cercano di ricostruire l'antico potere nelle selvagge terre al di là del mare.