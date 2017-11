Il Signore degli Anelli potrebbe diventare Serie TV: Amazon considera il progetto

Game of Thrones, italianizzato Il Trono di Spade, è una delle serie TV più apprezzate degli ultimi anni ed anche fra quelle di maggiore successo. Anche Amazon vorrebbe replicare il successo di HBO con il filone fantasy, e potrebbe puntare molto in alto adattando il capolavoro di J. R. R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, in chiave televisiva. A riportare la novità è Variety, in cui si legge che la compagnia è in questo momento in fase di trattativa con Warner Blos.

Se da una parte si è ancora in una fase preliminare degli accordi, dall'altra la priorità sul progetto da parte di Amazon è massima, con lo stesso Jeff Bezos che è intervenuto nelle riunioni. Inoltre la premura è d'obbligo visto che Amazon non è l'unica ad essere interessata ai diritti sull'opera di Tolkien. Secondo Deadline la Tolkien Estate sta cercando di vendere i diritti televisivi della serie fantasy a circa 200-250 milioni di dollari, e ha già contattato Netflix e HBO.

Non mancano però le limitazioni: al prezzo sopra menzionato non sono presenti i diritti per tutti i personaggi della storia. Amazon Studios, nel frattempo, sta vivendo un grosso momento di transizione: negli scorsi mesi Bezos si è trovato coinvolto nella direzione creativa della società, chiedendo al gruppo di trovare contenuti d'alto profilo capaci di suscitare interesse all'interno di un pubblico internazionale e culturalmente variegato. Proprio come Il Trono di Spade.

Lo scorso mese, in seguito ad accuse per molestie sessuali, si è allontanato dal team Roy Price, una mossa che ha portato ad altre dimissioni e rimescolamenti all'interno del gruppo. Se l'obiettivo è quello di trovare il prossimo Game of Thrones, insomma, è difficile considerare qualcosa di più valido de Il Signore degli Anelli, che è già stato adattato più e più volte nel corso degli anni, con la più celebre e contemporanea che è la trasposizione cinematografica di Peter Jackson.

Jackson ci ha poi riprovato con Lo Hobbit, senza però riscuotere lo stesso successo della precedente trilogia. Non c'è ancora niente di ufficiale sul nuovo adattamento da parte di Amazon, e se le voci si rivelassero fondate ci troviamo al momento in uno stadio embrionale delle trattative. Ci vorrà del tempo per vedere la Serie TV de Il Signore degli Anelli, ma potrebbe portare tantissime attenzioni verso Amazon Studios, e parecchi utenti al servizio in tutto il mondo.

Ad Amazon serve una "hit" capace di smuovere le masse e di divenire fenomeno culturale, cosa che è riuscita particolarmente bene a Netflix, ad esempio con Stranger Things.