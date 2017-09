Massima compatibilità con le esigenze (e le preferenze) dei video giocatori, è questa in sintesi la strategia di LG per i suoi nuovi monitor gaming, presentati all'IFA di Berlino. Abbiamo incontrato Nicola Micali - Home Entertainment (TV, Audio & Monitor PC) Product Specialist & Trainer presso LG Electronics Italia - per avere una panoramica dei nuovi prodotti.

[HWUVIDEO="2406"]I monitor LG gaming accontentano gli utenti G-Sync e FreeSync[/HWUVIDEO]

LG 32GK850G è dotato di tecnologia NVIDIA G-Sync per l'eliminazione dei problemi di tearing e stuttering e si caratterizza per una luminosità massima di 350 nits su uno schermo QHD da 2.560x1.440 pixel.

Il monitor GK da 27 pollici (modello 27GK750F), invece, offre refresh rate a 240 Hz, tempo di risposta 1ms e tecnologia AMD FreeSync.

A IFA 2017, LG ha mostrato anche il monitor gaming UltraWide da ben 34 pollici - LG 34UC89G - con il suo display in formato 21:9. Anche questo modello è compatibile con NVIDIA G-Sync e dispone di una frequenza di aggiornamento a 144Hz (che può arrivare a 166Hz).

Le novità LG per l'Home Entertainment si sono sviluppate anche nel settore dei proiettori, percorrendo due strade diverse. Tra i nuovi prodotti troviamo infatti, da un lato, il proiettore laser a tiro corto HF85JA (ProBeam UST), pensato per l'home cinema e installabile a soli 12 centimetri dalla parete, creando un'immagine da 100", e, dall'altro, il proiettore LED portatile PH30JG (MiniBeam) con una batteria integrata che fornisce fino a quattro ore di utilizzo. La compatibilità USB Type-C dà a PH30JG la possibilità di collegare altri dispositivi, come computer portatili e smartphone, e caricare la batteria interna da 9000mAh mediante un solo cavo.