HTC sarà partner VR per il nuovo film di Steven Spielberg Ready Player One

ll prossimo film di Steven Spielberg, che raggiungerà le sale il 30 marzo 2018, è basato sul romanzo bestseller di Ernest Cline e prodotto da Warner Bros. Pictures, Amblin Partners e Village Roadshow Pictures. Si concentrerà sul mondo dei videogiochi e della realtà virtuale.

Arriva adesso la notizia secondo la quale HTC curerà alcuni contenuti in realtà virtuale associati all'esperienza principale di Ready Player One che forniranno dettagli supplementari sulla storia e che potranno essere visualizzati tramite HTC Vive.

“Ready Player One è uno dei film più attesi con un enorme potenziale per coinvolgere e divertire gli spettatori di tutto il mondo, anche perché si concentrerà sul potenziale della realtà virtuale", ha detto Rikard Steiber, presidente di Viveport.

I contenuti VR legati a Ready Player One verranno distribuiti tramite la piattaforma Viveport e saranno compatibili con tutte le piattaforme VR, incluse quelle mobile. L'accordo tra HTC e Warner prevede anche una serie di esperienze location-based, costruite su misura per i centri esposizione e i locali pubblici appositamente attrezzati.

Ready Player One è ambientato nel 2045, quando la Terra è ormai irrimediabilmente un luogo sovrappopolato e inquinato, dove la maggior parte della gente vive in condizioni di indigenza e dove le risorse energetiche sono al lumicino. L'unica possibilità di intrattenimento per le persone è rappresentata da OASIS, un MMO godibile in realtà virtuale tramite un semplice visore e a un paio di guanti aptici.

Il cast di Ready Player One sarà composto da Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg e Mark Rylance, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Zak Penn e da Ernest Cline.