Grandi sconti per R-TV BOX S10, set-top box con supporto a Kodi: a partire da 48,23 Euro

R-TV Box S10 è attualmente in vendita su Geekbuying a prezzi a partire da 48,23 Euro per la variante da 2 GB di RAM e 16 GB di di storage, mentre le versioni da 3 GB / 16 GB e 3 GB /32 GB costano rispettivamente 54,72 Euro e 57,91 Euro al momento in cui scriviamo. Si tratta di uno dei set-top box più venduti dal portale di e-commerce, con Kodi 17.4 preinstallato e il supporto alla risoluzione 4K con il sistema operativo Android 7.1 sin dal primo avvio.

R-TV Box S10 viene promosso come "il meglio" disponibile su piazza se si cerca un prodotto con Kodi 17.4 e supporto alla risoluzione 4K. Al suo interno troviamo un processore Amlogic S912 octa-core a 64-bit, supportato da 2 o 3 GB di RAM, e 16 o 32 GB di storage integrato via chip eMMC. Il set-top box si avvia in 8 secondi ed è capace di elaborare contenuti in formato H.265 garantendo sulla carta il rendering a 60 fotogrammi al secondo alla risoluzione 4K Ultra HD.

Sul fronte della connettività R-TV Box S10 è capace di supportare reti Wi-Fi dual-band (sia 2.4 che 5 GHz), periferiche Bluetooth 4.1, e integra anche una porta Gigabit Ethernet per una migliore stabilità del segnale. È compatibile con eventuali occhiali 3D per consegnare anche un'esperienza d'uso in tre dimensioni, e dispone di un'interfaccia I/O che comprende diverse porte USB (in cui si possono collegare anche mouse e tastiera), una HDMI e un card reader di micro-SD.

Questo set-top box si interfaccia con dispositivi esterni con i quali è possibile riprodurre tutti i loro contenuti (e anche la schermata in tempo reale) con bassa latenza anche per sessioni di gaming. Il prodotto può collegarsi ad un TV esterno via DLNA, Miracast, ed è compatibile con le app di Google Play. Nella dotazione troviamo, oltre al TV Box, un adattatore di corrente (diverso in base al paese in cui viene effettuato l'acquisto), un telecomando, un cavo HDMI e il manuale utente.

Di seguito ricapitoliamo i prezzi delle varie soluzioni in offerta. Potete cliccare sui link relativi per acquistare il prodotto d'interesse: