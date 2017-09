Giradischi Technics SP-10R: primo contatto in video

Dopo aver già parlato del revival dello storico giradischi a trazione diretta SP-10 con il lancio del nuovo SP-10R, Roberto ha fatto una capatina allo stand Technics ad IFA per poterci mostrare in video il nuovo prodotto incontrando nel frattempo un'altra chicca: il sistema compatto SC-C70 "Ottava Forte" che porta la qualità del marchio ad un prezzo inferiore i 1000 euro.

Sistema compatto, dicevamo, che integra veramente tutto: lettore CD, sintonizzatore audio, altoparlanti e un mare opzioni di connessione per ben adattarsi anche ai tempi moderni e alle nuove modalità di fruizione della musica. Oltre alle tradizionali connessioni audio, troviamo una porta USB, un connettore Ethernet, il modulo Bluetooth e la connettività WiFi per collegare veramente tutto ciò che è in grado di emettere audio.

Il design è minimalista, da impostazione Technics, per ben inserirsi nello stile di qualsiasi salotto. SC-C70 è dotato di tecnologia LAPC - Load Adaptive Phase Calibration e del sistema Space Tune, che assieme concorrono a bilanciare e calibrare gli altoparlanti in maniera da assicurare la miglior esperienza di ascolto a prescindere dalla conformazione dell'ambiente in cui sarà installato. SC-C70 è infine certificato AirPlay, DLNA e UpnP.