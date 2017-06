Forti sconti su monitor 4K Ultra HD, curvi e da gioco per la Amazon Gaming Week

In occasione della Amazon Gaming Week il portale di e-commerce sta proponendo diversi dispositivi orientati al videogiocatore hardcore, fra cui tastiere meccaniche a prezzi veramente incredibili, e monitor gaming, anche 4K o curvi. Una risoluzione forse oggi troppo elevata se non si hanno GPU di fascia alta di ultima generazione, ma che reggerà benissimo alla prova contro il tempo.

Il modello più interessante fra quelli in offerta oggi è Acer Predator XB271HK, che vanta un pannello da 27 pollici piatto a risoluzione 3840x2160 pixel con luminosità massima 300cd/m² e tempo di risposta pari a 4ms. Il design Zero Frame lo rende ideale per soluzioni multi-monitor, con il pannello LCD IPS integrato che garantisce ottimi angoli di visione. Presente anche il supporto a NVIDIA G-Sync se abbinato a GPU dell'azienda. Il monitor costa 599,99 Euro, ma solo per le prossime ore fino alle 14. Acer Predator XR342CK è invece un monitor da 34" curvo, sempre IPS, a risoluzione 3440x1440 pixel con tempo di risposta di 5ms e luminosità da 300cd/m². Utilizza un rapporto prospettico da 21:9 e garantisce grande immedesimazione durante il gameplay. Il suo prezzo in offerta è 725,99 Euro, anche in questo caso fino alle 14.

Fra le offerte troviamo anche due monitor Samsung, C24FG70 curvo e C27FG70 flat, con pannelli Quantum Dot di ultima generazione ad alta frequenza di refresh (144Hz) ed ampio rapporto di contrasto. Infine, il modello BenQ EX3200R con curvatura 1800R viene proposto a 384,90 Euro: supporta la risoluzione Full HD, un refresh rate di 144Hz e integra un pannello da 31,5 pollici con tecnologia VA. Questa offerta durerà per tutta la giornata di oggi, 13 giugno.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!