DJI Phantom 3 e altri droni in offerta su TomTop grazie a questi codici coupon

I droni sono diventati compagni inseparabili di varie realtà professionali, come fotografi e registi che possono adesso offrire panorami e inquadrature mozzafiato con spese tutto sommato irrisorie. Ma non esistono solo droni professionali, ma anche modelli economici per riprese senza pretese o semplicemente per il puro divertimento: ve ne proponiamo cinque, fra quelli disponibili sul portale di e-commerce TomTop, che vengono offerti a prezzi molto invitanti grazie ai coupon che vi forniamo per risparmiare il più possibile. E fra questi c'è anche il famoso DJI Phantom 3.





DJI Phantom 3 Standard è un quadricottero pronto all'uso con fotocamera integrata dotata di sensore da 12 megapixel capace di registrare video alla risoluzione Ultra HD 2.7K, fuori standard, da 2704x1520 pixel. Può registrare inoltre in Full HD a 30 fotogrammi al secondo e in HD a 60 fotogrammi al secodno. Supporta un bitrate massimo per i video da 40 Mbps nei formati MP4 e MOV con il codec MPEG-4 AVC. L'obiettivo utilizzato dalla fotocamera è naturalmente grandangolare con angolo di visione da 94°, con un'apertura f/2.8. Il tutto viene proposto al costo di 367,99 Euro con il codice coupon 8LCXRM4231 (-64,40 Euro). Compralo qui.

Tovsto V2 Aegean è meno conosciuto, ma è anch'esso un dispositivo di fascia medio alta con caratteristiche interessanti. Si tratta di un quadricottero per la fotografia e la registrazione di video aerei, dotato di tre modalità di volo e doppio GPS. Può volare fino ad un massimo di 13 minuti con una singola carica e adotta una fotocamera con gimbal incorporato che può registrare video fino alla risoluzione 4K. In dotazione viene offerto un telecomando per il controllo remoto utile per pilotare il drone ad un massimo di 600 metri di distanza. Il modello di Tovsto viene venduto a 275,99 Euro con il codice coupon TTRM8030 (-27,60 Euro). Compralo qui.

È invece molto più economico il drone Hubsan H507A, che viene promosso come selfie drone. Si caratterizza per gli ingombri ridotti e per la fotocamera HD integrata che può registrare video alla risoluzione 720p. Al suo interno non mancano un modulo GPS, una batteria da 550 mAh che può tenere in volo il piccolo quadricottero per circa 9 minuti e un giroscopio a 6 assi per mantenere stabile la rotta di volo. Il dispositivo può essere pilotato con diverse modalità di volo, fra cui la FPV (in prima persona) fino a 300 metri di distanza attraverso l'app dedicata disponibile per smartphone. Costa solo 73,59 Euro grazie all'offerta lampo attuale. Compralo qui.

Ancora meno costoso è il Kai Deng K130 Alpha, un drone a forma di uovo ripiegabile che può essere trasportato in giro senza alcun problema. Dispone di barometro e giroscopio per rendere più stabile il volo, e al suo interno, nonostante le dimensioni risicate, non manca una videocamera a risoluzione 0.3 MP. È un dispositivo molto particolare che può essere gestito attraverso lo smartphone via app dedicata, disponibile per dispositivi Android e iOS, anche con comandi FVP in prima persona. Il drone a forma di uovo può rimanere in volo per circa 6 minuti e mezzo, e costa solamente 28,51 Euro con il codice LCXRM8120 (-4,60 Euro). Compralo qui.

L'ultimo prodotto della nostra selezione odierna di TomTop è GooIRC T37, un drone con fotocamera integrata che può essere gestito anche via Wi-Fi. Anche questo modello si caratterizza per le dimensioni veramente irrisorie e viene proposto come selfie drone grazie alla sua fotocamera integrata che riesce a registrare fino alla risoluzione 720p. Pesa solamente 79 grammi e può essere ripiegato fino ad essere lungo 13,5 centimetri e largo 6,5 centimetri: le dimensioni sono simili a quelle di uno smartphone, ad eccezione dello spessore che è di 2,5 centimetri. Questo drone costa solamente 27,59 Euro per via di un'offerta lampo del portale TomTop. Compralo qui.