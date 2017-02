DJI Mavic Pro, gran prezzo per il drone che ti segue ed evita gli ostacoli su TomTop

Ci sono droni che regalano solo po' di sano divertimento, ma in questa pagina parliamo di un modello estremamente interessante con caratteristiche professionali. DJI Mavic Pro è un quadricottero di dimensioni compatte che ha diverse capacità e funzionalità avanzate, oltre ad un design interamente ripiegabile che lo rende facilmente trasportabile anche in zaino. Il drone viene proposto ad un prezzo estremamente interessante sul portale TomTop: 1005,79 Euro per la versione standard, 1221,99 Euro invece per lo stesso modello con due batterie aggiuntive.

Ma perché spendere 1000 Euro per un drone, e non affidarsi ad un modello più economico? Innanzitutto DJI Mavic Pro occupa le dimensioni di una bottiglia d'acqua quando ripiegato ed inoltre la videocamera integrata offre riprese di alta qualità alla risoluzione 4K a 30 fotogrammi al secondo, o in Full HD a 120 fotogrammi al secondo, quindi anche in slow-motion. Il drone può viaggiare ad una velocità massima di 65km/h, mentre in spazi interni o per scattare foto stabilizzate si può attivare la Tripod Mode che limita la velocità massima a soli 3,6 km/h.

Mavic Pro supporta inoltre una nuova funzione, definita ActiveTrack, che da sola vale il prezzo dell'acquisto. Attraverso algoritmi di volo avanzati il drone è in grado di riconoscere i soggetti dell'inquadratura (persone, automobili, barche, animali) e può seguirli autonomamente anche senza alcuna interazione da parte dell'utente. Il drone può anche seguire il soggetto da diverse angolature, anche di lato, oppure seguire i comandi impartiti dall'utente ma senza perdere di vista il soggetto che si era impostato in precedenza. Il tutto evitando automaticamente gli ostacoli.

Il drone di DJI può anche individuare oggetti fino a 15 metri di distanza e fino a 36 km/h di velocità, eseguendo manovre su misura per evitare la collisione con gli stessi. Per tutte queste caratteristiche tecniche e funzionali DJI Mavic Pro viene venduto online ad una cifra intorno ai 1200 Euro, ma l'offerta attuale di TomTop consente di acquistarlo risparmiando circa 200 Euro. A 1221,99 Euro invece il portale consente di ottenere altre 2 batterie, per un totale di circa 1 ora e mezza di riprese interrotte solo ed esclusivamente dal cambio batteria.