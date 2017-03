DBPower EX5000: action-cam Full HD con display a basso prezzo

Le action camera svolgono il compito di registrare video e scattare foto nelle posizioni e nelle condizioni più assurde. Vengono installate sui caschi, sulla scocca di una vettura in movimento e, ancora peggio, sono le compagne ideali di chi fa sport in acqua o sport estremi e vuole immortalare le proprie gesta. Insomma, è un investimento che può durare anche pochissimo nel corso del tempo perché basta una piccola disattenzione per danneggiare irreparabilmente uno di questi dispositivi. Se non bastasse, spesso i modelli di action camera migliori e più ambiti costano anche alcune centinaia di euro, e ci vuole poco per mandare in fumo il piccolo investimento fatto.

Sebbene i modelli più costosi offrano indiscutibilmente un numero maggiore di funzionalità e una qualità d'immagine superiore, spesso bisogna fare i conti con il proprio portafogli. Anche perché in alcune circostanze per rendere spettacolare il video di un'avventura altrettanto spettacolare è necessario offrire più inquadrature e quindi utilizzare più videocamere e action-cam. L'ideale sarebbe, insomma, avere un setup completo con dispositivi di registrazione diversi e di differenti fasce di prezzo, utilizzando per i compiti più ingrati o pericolosi i modelli economici. Fra questi abbiamo provato DBPower EX5000, un modello di fotocamera che si può trovare a 69,99 Euro.

Inoltre utilizzando il codice PWZUOBK6 si ha diritto ad un ulteriore sconto del 20% abbassando il prezzo fino a 55,99 Euro fino alle 23.59 del 4 aprile. Il codice funzionerà per tutti gli acquisti e non sarà più valido a partire dal 5 aprile.

Dotazione, design e connettività

DBPower EX5000 viene venduta in una scatola in cartone particolarmente colorata e che contiene un numero davvero spropositato di accessori che sembrano di buona qualità. Fra questi segnaliamo l'utilissima custodia impermeabile, che non ha bisogno di ulteriori descrizioni, corredata di una clip specifica. Nella confezione troviamo anche clip multifunzione e tre diversi supporti per bicicletta (troppo piccolo per una moto), per la camera e per un casco. Nella scatola non mancano tre diverse cinture, una pezza, due adesivi 3M, un cavo USB, un manuale e ben due batterie da 900 mAh.

La qualità degli accessori offerti in dotazione è piuttosto buona, e supporti e clip sono di qualità adeguata per mantenere ben salda l'action-camera anche nelle posizioni più creative. A voler essere pignoli avremmo desiderato che la clip per bicicletta fosse compatibile anche con i manubri più grossi delle motociclette, rendendo la dotazione offerta durante l'acquisto certamente più completa. Nulla comunque da obiettare considerando il prezzo d'acquisto.

Il design di DBPower EX5000 è piuttosto standard: è sostanzialmente un piccolo parallelepipedo di pochi centimetri per lato con l'obiettivo grandangolare (da 170°) che sporge da una delle due superfici lunghe, dove si trova anche il tasto di accensione. Quest'ultimo serve anche a cambiare modalità di registrazione (fra video e foto), visionare i contenuti presenti nella microSD installata o accedere al menu delle impostazioni. Dalla parte opposta troviamo invece un display da 2" particolarmente utile per verificare i video prima e dopo la registrazione.

Sul fronte connettività troviamo lungo uno dei lati: una porta micro-USB, una micro-HDMI e lo slot per la microSD, posizionati nelle vicinanze di due LED di stato. Nella parte opposta ci sono invece due tasti per la gestione delle funzioni e la navigazione nel menu, mentre nella parte inferiore troviamo il vano per la batteria.

Hardware, software, qualità video/audio

DBPower EX5000 fa uso di un sensore CMOS prodotto da Panasonic che supporta la risoluzione massima di 14 megapixel. Il sensore viene coadiuvato da un obiettivo grandangolare che offre un campo di visione di 170 gradi, mentre i video registrati possono essere salvati su una micro-SD da massimo 32GB di storage integrato. La action-camera può quindi registrare fino a 8 ore di video alla risoluzione HD (720p) e un massimo di 5 ore di video alla risoluzione Full HD (1080p). Il modello EX5000 è inoltre compatibile con le reti Wi-Fi, offrendo diverse feature accessorie.

Abbinando uno smartphone o un tablet è possibile monitorare la registrazione in tempo reale o visionare i contenuti salvati sulla micro-SD installata sulla videocamera sul display del dispositivo mobile. In mancanza di un dispositivo esterno, i contenuti possono essere comunque riprodotti sul piccolo display integrato, che non è touchscreen ma che può essere gestito con i vari tasti e le due frecce direzionali. Il display ha una diagonale di 2 pollici, sufficiente per la navigazione dei menu e per controllare rapidamente l'inquadratura prima di iniziare la registrazione.

In modalità registrazione la action-camera di DBPower mostra alcune informazioni su schermo, come il timer che indica in tempo reale la durata del video, le varie impostazioni scelte per il video (risoluzione, fotogrammi al secondo, audio), la carica della batteria residua. Il software permette di visionare i contenuti registrati sulla micro-SD e anche di accedere ad un ampio menu contenente un numero di impostazioni molto elevato, fra cui quelle più essenziali come risoluzione, modalità di cattura, dimensioni delle immagini, l'attivazione dell'audio in fase di registrazione.

È possibile inoltre configurare la nitidezza delle registrazioni, il bilanciamento del bianco, impostare un valore fisso per gli ISO, esposizione, attivare la riduzione delle vibrazioni. Insomma, abbiamo diverse possibilità per un totale di ben 6 pagine contenenti 40 voci differenti. Cosa ci è mancato? La mancanza più grave è a nostro avviso l'impossibilità di utilizzare solo una parte del sensore per i video, che avrebbe rimosso l'effetto "grandangolare" nelle riprese. La DBPower EX5000 può registrare quindi solo ed esclusivamente con campo di visione nativo.

Per quanto riguarda la qualità video l'action-camera si comporta discretamente se consideriamo il prezzo di listino. Il livello di dettaglio è buono e i colori un po' slavati possono essere facilmente corretti in post-produzione. L'unica nota dolente è relativa alla massiccia compressione utilizzata nello specifico per le riprese video, che non si sposa bene con le riprese più movimentate (ad esempio quelle di un'auto in corsa). Buono invece l'audio, che distorce solo in presenza di rumori assordanti e che resiste bene anche nel caso di registrazioni controvento.

Potete verificare la qualità delle registrazioni nel video che vi proponiamo nella pagina.

Considerazioni finali

DBPower EX5000 è un'action camera che si fa rispettare soprattutto per il suo prezzo finale, pari a 55,99 Euro grazie al codice sconto PWZUOBK6 che potete utilizzare su Amazon.it fino al 4 aprile. Offre grandi possibilità di personalizzazione e un display da 2 pollici con cui gestire al meglio l'inquadratura prima della registrazione, una buona autonomia operativa e il supporto per la risoluzione Full HD. La qualità video è naturalmente inferiore rispetto a quella di GoPro e affini, ma c'è anche da considerare il suo costo, pari a circa un decimo rispetto alla cugina più blasonata.

L'action-camera economica di DBPower può essere una buona soluzione per le inquadrature più semplici da gestire nelle vostre riprese, o comunque un'ottima opportunità per buttarsi nel settore delle riprese estreme con un modello economico e dal buon rapporto qualità-prezzo.