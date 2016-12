Da Samsung un nuovo monitor Quantum Dot per i videogiocatori (CH711)

Samsung ha rivelato CH711, un nuovo monitor curvo basato su matrice Quantum Dot e progettato "con i giocatori in mente". Oltre a fare l'occhiolino ai giocatori tradizionalmente legati al mondo PC, il nuovo Samsung CH711 pare rivolgersi anche agli utenti Mac attraverso un design in linea con i prodotti della Mela. Il nuovo modello sarà disponibile con pannelli da 27 e 31,5 pollici a risoluzione 2K (2560x1440), curvatura 1800R e con angoli di visione di 178° sui due lati.

Sebbene si tratti di un monitor gaming Samsung ha prestato grande attenzione alla fedeltà cromatica, laddove le specifiche rilasciate dalla società parlano di un gamut sRGB coperto al 125%. La gestione dei cavi è affidata ad un sistema presente nello stand che permette di nasconderli alla vista, e inoltre consente di ruotare il monitor in posizione verticale. C'è la possibilità, ma considerata la curvatura del pannello il risultato finale potrebbe risultare stravagante.

Samsung utilizza la tecnologia Quantum Dot da un po' sulle TV, mentre l'adozione sui monitor per PC o Mac è ben più recente. La compagnia ha svelato un paio di modelli all'IFA 2016, lo scorso settembre, dove è stata chiara l'intenzione della compagnia di abbandonare gli OLED in ambito televisivo favorendo i Quantum Dot, più fedeli nei colori anche se non in grado di sfoderare lo stesso contrasto dei LED organici ampiamente sfruttati dai coreani su smartphone.

I Quantum Dot si prestano maggiormente anche per il gaming, dal momento che come gli LCD tradizionali non soffrono dei lag percepibili sulla tecnologia alternativa. Al momento in cui scriviamo abbiamo in mano solo i dati tecnici rilasciati da Samsung, che parla di "colori ricchi e vibranti", ma non sappiamo se i pannelli supportino colori a 8-bit o a 10-bit o i più recenti standard HDR. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, in occasione del CES 2017 di Las Vegas.