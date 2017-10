Cos'è TvFox, la truffa televisiva che sta ingannando migliaia di italiani

TvFox circola ormai da parecchio tempo ma negli ultimi giorni è diventata virale anche in Italia. In passato veniva conosciuta come TvScout e TvSurf, ma il concetto è sempre lo stesso: si tratta di un'antenna "miracolosa" che consente di captare delle onde a bassa frequenza che tutte le emittenti televisive "utilizzerebbero per legge", così come anche le Pay-TV. È chiaro quindi che quello che promette il team alla base di TvFox è la visione della maggior parte dei canali a pagamento in forma del tutto gratuita o quasi. L'unico dazio da pagare è il costo d'acquisto: 40 euro.

Cos'è TvFox

TvFox viene raccontata dalla società produttrice come un'antenna da interni sviluppata da un ingegnere della NASA utilizzando una tecnologia militare: "Si affida a un design moderno che la rende la più avanzata e affidabile oggi sul mercato. Ma c’è una differenza principale - ti permette di guardare quasi ogni canale, film o programma gratuitamente. Senza abbonamenti e in modo completamente legale", si legge sul sito ufficiale. Ci sono però dei limiti che rendono possibile il fallimento dell'impresa, come la distanza ottimale dal luogo di emissione che deve essere di massimo 48 chilometri, e la trasmissione che può essere compromessa dagli agenti atmosferici.

Perché TvFox è una truffa

Ci sono tutti gli elementi della truffa perfetta, ma è ovvio che per gli utenti meno attenti non tutto è così scontato. TvFox è una tecnologia incredibilmente economica per quello che intende offrire, ma al tempo stesso terribilmente costosa per quello che è. Il costo di un'antenna è di circa 40 euro, peccato che lo stesso identico modello (senza promesse impossibili) viene proposto da altri rivenditori online a cifre di circa 3 o 4 volte inferiori. La tecnologia viene inoltre promossa come perfettamente legale, sottolineando che le "compagnie TV non sono felici della situazione". E non mancano, infine, le recensioni palesemente falsificate che attestano la bontà del prodotto.

Online sono presenti anche recensioni oneste che dicono tutto il contrario, perché TvFox non funziona. Un utente Reddit ne ha persino creato una variante identica sul piano tecnologico utilizzando delle grucce metalliche, alla faccia dell'idea di derivazione NASA! L'antenna riesce semplicemente a collegarsi alle emittenti del digitale terrestre e nessun canale a pagamento è visibile utilizzando il subdolo trucchetto. E non è una questione di distanza dall'emissione del segnale, come vorrebbe farci pensare il produttore, TvFox non funziona in nessuna circostanza con le Pay TV. Perché di fatto è una semplice antenna per gli interni, e nient'altro.