Come attivare la Modalità Scuro su YouTube (Dark Mode)

Lo sfondo chiaro di YouTube può distrarre dal contenuto riprodotto nel video e alla lunga può anche affaticare gli occhi, e la mancanza di una sorta di modalità "notturna" di certo non aiuta. Google intende risolvere il problema molto presto e per chi non ha pazienza riportiamo un metodo alla portata di tutti per abilitare quella che verrà chiamata "Modalità Scuro", probabilmente all'interno di un futuro aggiornamento lato server del servizio di videosharing di Big G.

A scoprire la procedura e riportarla rapidamente è stato un utente di Reddit. Per attivare la Dark Mode su YouTube è al momento necessario utilizzare il browser Google Chrome nella versione 57 o successive e una volta su una pagina di YouTube accedere alla schermata per sviluppatori digitando CTRL+SHIFT+I su Windows, o Opzione + Comando + I su Mac. A questo punto selezionare la tab Console e digitare il codice document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE".

Chiudendo la finestra e riavviando la pagina YouTube si avrà a disposizione una nuova voce nel menu in alto a destra (contrassegnato dai tre puntini) in cui la prima opzione è proprio quella relativa alla Modalità Scuro. Cliccando sulla voce e poi sull'icona di spunta sarà possibile attivare o disattivare la nuova modalità come meglio si crede. Riassumendo:

Assicurarsi di aver installato Chrome 57 o successivi

Accedere a YouTube e aprire la schermata sviluppatori premendo CTRL+SHIFT+I su Windows, Opzione+Comando+I su Mac

Selezionare la tab "Console"

Incollare il testo seguente: document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE"

Chiudere la schermata sviluppatori e aggiornare la pagina. Premere sul tasto contrassegnato dai tre puntini in alto a destra e selezionare la voce Modalità Scuro attivandola o meno attraverso il segno di spunta.

Al momento in cui scriviamo la feature non è ufficiale e non è mai stata annunciata, ed è parte di una versione di YouTube di cui ancora lo sviluppo non è stato ultimato. Potrebbe essere questo il design della piattaforma di videosharing per il prossimo futuro, e la Modalità Scuro una delle nuove opzioni offerte ai propri utenti per migliorare l'esperienza d'uso generale del servizio.