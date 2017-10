Cercate un TV Box o un Mini PC? Ecco 5 modelli Lightinthebox a buon prezzo

Non tutti i televisori sono smart, e non sempre gli Smart TV offrono un'esperienza d'uso intuitiva e conveniente. In altre parole, se vogliamo un'esperienza completa su un vecchio TV o su un nuovo TV con un software obsoleto e poco reattivo, la soluzione è un TV Box esterno, meglio se con il sistema operativo Android TV. In questo modo non solo potremo effettuare operazioni avanzate con il televisore, ma anche installare numerosissime applicazioni tramite Google Play Store. Se state cercando un modello di TV Box esterno, Lightinthebox ne propone cinque a prezzi scontatissimi.

SCISHION V88 TV Box RK3229 4K Prezzo: € 18.70



Un TV Box con supporto della risoluzione 4K ad un prezzo assolutamente conveniente. Viene fornito con un processore RK3229, GPU Mali-400 e un comparto memorie formato da 1 GB di RAM e 8 GB di storage. La versione di Android installata è la 5.1.

Amlogic S912 Android TV Box Prezzo: € 45.57



Questo modello costa leggermente di più, ma ha una dotazione tecnica di fascia alta che lo rende più versatile. Il processore integrato è un octa-core Amlogic con GPU Mali-T820MP3, 3 GB di RAM e 16 GB di storage integrato.

Xiaomi Android TV Box Prezzo: € 59.79



Xiaomi non manca in nessuna categoria di prodotto, o quasi. La Xiaomi TV Box utilizza un processore quad-core con architettura Cortex-A53, 2 GB di RAM e 8 GB di storage integrat. Supporta Wi-Fi ac e Bluetooth 4.0 e ha Android 6.0 e un design curato.

TX 2 Rk3229 Android TV Box Prezzo: € 26.75



Questo prodotto utilizza una CPU RK3229 quad-core abbinata a 2 GB di RAM e 16 GB di storage integrato. Si caratterizza per il costo molto basso e per la presenza di Android 6.0, oltre che per il supporto della risoluzione massima 4K Ultra HD.