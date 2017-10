AVerMedia, scheda M.2 per acquisizione video 4K 30FPS e con connettore HDMI

AVerMedia, leader nella tecnologia di acquisizione video, annuncia una inedita scheda per l'acquisizione video: parliamo della CN311-H, con form factor M.2 e connettore di interfaccia HDMI 1.4a, in grado di gestire un flusso dati divideo 4K con risoluzione pari a 4096x2160 pixel e 30 FPS.

La CN311-H è suddivisa in due parti, la più grande delle due ospita i principali componenti hardware e si sviluppa su una PCB con connettore M.2 utilizzabile su sistemi che accettano formati 2260 o 2280, l'altra parte consiste in una piccola schedina dove trova posto il solo connettore HDMI; le due sezioni sono collegate tra di loro per mezzo di un cavo coassiale, che può essere facilmente adattato ed implementato per le più svariate soluzioni personalizzate.

L'hardware scelto da AVerMedia comprende onboard funzionalità di elaborazione video per ridurre il carico sulla CPU ed offrire varie ottimizzazioni del segnale HDMI, riducendo il ritardo in ingresso e il carico di lavoro complessivo del sistema. Il supporto per la codifica fino a 10 bit rende la CN311-H una delle schede in grado di operare su soluzioni di fascia alta, ad esempio in ambito medicale, industriale, educativo o semplicemente su applicazioni enterprise; a completamento viene offerto un campionamento del segnale audio, proveniente anche'esso dal connettore HDMI, su 32, 44.1 o 48 KHz.

La CN311-H è compatibile con sistemi basati su Windows 7/8.1/10 e Linux, entrambi in versioni sia 32 sia 64 bit, nessuna informazione per quanto riguarda prezzo e disponibilità; per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questa scheda sul sito AVerMedia.