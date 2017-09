Aventho, le cuffie di Beyerdynamic con equalizzazione personalizzabile

Beyerdynamic, importante realtà tedesca specializzata in dispositivi audio di alta gamma, porta a IFA Berlino una serie di interessanti novità tra cuffie wireless dal suono personalizzabile ( Roberto ci spiega come nel video), cuffie per videgiocatori, auricolari e, per la prima volta, un DAC/AMP portatile che permette di utilizzare cuffie ad alta impedenza (Beyerdynamic ha a catalogo modelli fino a 600Ohm) anche con i dispositivi mobile.

La novità più importante sono le cuffie wireless Aventho: dotate di tecnologia Bluetooth e controlli touch sui padiglioni, queste cuffie sono state realizzate in collaborazione con la società tedesca Mimi per integrare un sistema di compensazione dell'audio molto particolare.

Le cuffie infatti eseguono un veloce test d'ascolto per ciascun orecchio così da verificare la curva di sensibilità di ciascuno: i dati raccolti in questa fase vengono usati per elaborare le opportune correzioni di equalizzazione e creare un profilo personalizzato capace di compensare adeguatamente quelle frequenze che il nostro orecchio non è in grado di percepire al meglio.