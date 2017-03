Autoradio Bluetooth AGPtek con supporto MP3 e card reader a soli 26,34 Euro su Amazon

Un'autoradio del brand AGPtek viene proposta su Amazon all'interessantissimo prezzo di 26,34 Euro, con l'offerta che si esaurirà entro la fine della giornata. La radio supporta due canali e ha una sfilza interminabile di funzionalità, nonostante il prezzo: troviamo infatti il supporto a Bluetooth con possibilità di rispondere alla chiamata in arrivo sullo smartphone attraverso il pannello frontale, una porta Aux In, un lettore di schede di memoria e una porta USB. L'autoradio consente di riprodurre musica nei formati MP3, WMA e WAV, e dispone di tre impostazioni per l'equalizzazione. Non manca infine un telecomando che consente a chiunque nella macchina di gestire il dispositivo.

A soli 26,34 Euro può essere un ottimo acquisto per una vecchia automobile con autoradio malfunzionante o del tutto assente, oppure per sostituire il proprio modello di autoradio con un modello con tutte le funzioni più interessanti.

