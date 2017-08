AOC monitor gaming AGON3: pannello TN, 0,5 ms di risposta, G-Sync o FreeSync 2

AOC, in occasione del Gamescom, ha annunciato una nuova serie di monitor dedicati al settore gaming denominata AGON³, la quale sarà disponibile sul mercato già nella prima parte del 2018.

I monitor di questa nuova gamma, saranno caratterizzati da display con formato curvo da 27", con risoluzione di 2560x1440 pixel e saranno disponibili in due differenti configurazioni: con supporto G-Sync, pannello VA e 165 Hz oppure FreeSync 2, pannello TN e 144 Hz.

Gli utenti che si affideranno a FreeSync 2 di AMD saranno più felici della controparte NVIDIA: infatti il monitor con standard FreeSync 2, non solo supporterà l'HDR e una gamma di colori più ampia, ma soprattutto al dettaglio avrà un costo di € 100 in meno: 599 € contro i 699 € della versione G-Sync (non compatibile con HDR).

Alfonso Clemente responsabile europeo di AOC, durante la presentazione ha affermato che "Stavamo parlando con AUO per un nuovo pannello, fino ad ora i monitor curvi erano IPS o VA, ma visti i pannelli curvi di AU Optronics che permettono un tempo di risposta di 0,5 ms abbiamo optato per questa nuova variante".

"Il mercato non ha mai visto un pannello TN con questa qualità del colore: gli angoli di visualizzazione sono angoli di visualizzazione TN, ma in ambito gaming poco interessa".

Per i giocatori, è certamente vero che è meglio un tempo di risposta ridotto piuttosto che un ampio angolo di visione; detto questo, non ci resta che vedere se questa nuova soluzione proposta da AOC ai videogiocatori aprirà una nuova e valida strada per la realizzazione di monitor dedicati al settore gaming, interessante anche l'eventuale risposta dei produttori rivali, ma soprattutto, il feedback degli utenti finali.