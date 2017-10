Amazon annuncia il Kindle più innovativo di sempre: il nuovo Kindle Oasis. Il top di gamma della serie Kindle dotato del display Paperwhite più ampio e con più alta risoluzione ma anche di un design ergonomico sottile e leggero che permette di leggere comodamente per ore. Il nuovo Kindle Oasis è, inoltre, il primo Kindle resistente all’acqua (IPX8): questo permette di leggere in molti più luoghi, al mare o in piscina. Il nuovo Kindle Oasis è dotato di una batteria che dura settimane, e la sua capacità di ricarica rapida permette di passare da zero alla carica completa in meno di due ore.

Il nuovo Kindle Oasis è disponibile in pre-ordine da oggi a questo indirizzo a partire da 249,99€ con le spedizioni inizieranno a partire dal 31 ottobre.

A livello di design Amazon ha cercato di pensare alla comodità ma anche alla personalizzazione. Ecco che il nuovo Kindle Oasis amplia il suo schermo che diviene ora da 7 pollici e soprattutto con una risoluzione da 300 ppi. Il nuovo dispositivo mostra ora il 30% di parole in più per pagina, consentendo così di voltare pagina meno frequentemente e più rapidamente. Lo schermo è dotato della stessa precisione e qualità tipografica di un libro su carta stampata grazie alla luce diffusa in modo uniforme su tutta la superficie e all’assenza di riflessi, anche alla luce diretta del sole.

Il design ergonomico sposta il centro di gravità sul palmo della mano, permettendo che il dispositivo poggi su di essa come farebbe il dorso di un libro, indipendentemente da quale mano si utilizza per leggere. È possibile voltare pagina senza alcuno sforzo sia toccando lo schermo touch sia premendo gli appositi pulsanti e l’orientamento della pagina ruoterà automaticamente sullo schermo a seconda che si impugni il dispositivo con la mano sinistra o con la mano destra.

“Dieci anni fa abbiamo introdotto il nostro primo Kindle con l’obiettivo di consegnare qualunque libro sia mai stato scritto nel giro di non più di 60 secondi” afferma Dave Limp, Senior Vice President, Amazon Devices and Services. “Grazie ad uno schermo più grande da 7 pollici, con una risoluzione di 300 ppi e un design resistente all’acqua, il nuovo Kindle Oasis è il nostro Kindle più innovativo di sempre. Il suo design sottile, leggero e resistente all’acqua permette ad ogni lettore di poter restare immerso nel mondo del proprio autore preferito in molti più luoghi”.

Quello che si mantiene efficace rispetto al passato è quella forma esclusiva di Kindle Oasis caratterizzata da uno spessore che diminuisce dall’impugnatura fino ai 3,4 mm dello schermo ultra sottile. La sua struttura unisce il rivestimento in vetro più robusto fra i Kindle ad un nuovo dorso in alluminio. Il nuovo Kindle Oasis è leggero, sottile e resistente e, seppur dotato di uno schermo più grande, il nuovo dispositivo pesa solo 194 grammi, 10 grammi in meno del bestseller di Amazon, il Kindle Paperwhite.

Finalmente e ripetiamo, finalmente, il nuovo Kindle Oasis è stato classificato IPX8 questo significa che potrà resistere ad un’immersione in acqua dolce fino a due metri di profondità, per un massimo di 60 minuti. È realizzato affinché i clienti non debbano preoccuparsi degli spruzzi d’acqua in spiaggia o che il dispositivo cada in una vasca da bagno o in piscina. Insomma il nuovo Kindle Oasis potrà essere veramente ed incondizionatamente il vero compagno delle giornate che siano esse avventurose o anche tranquille.

Non è tutto perché le novità riguardano anche lo spazio di archiviazione visto che il nuovo Kindle Oasis è disponibile in due versioni, con due diverse opzioni: 8 GB, il doppio rispetto al primo Kindle Oasis, in grado di contenere migliaia di titoli, e 32 GB, che consente di archiviare contenuti ancora più ricchi in file di grandi dimensioni.

Interessante scoprire come il nuovo Kindle Oasis permetta di personalizzare ancora di più le impostazioni di lettura, consentendo di godersi il proprio libro come si preferisce:

nuove dimensioni per i caratteri e livelli di grassetto disponibili: caratteri disponibili in ancora più dimensioni rispetto al passato e cinque livelli di grassetto tra cui scegliere per qualsiasi tipo di carattere. Insieme al nuovo display da 7 pollici si possono così personalizzare i propri libri per godere di un’esperienza di lettura che non affatica la vista; nuove opzioni di accessibilità: oltre al carattere OpenDyslexic è stata inserita una funzione che inverte il bianco e il nero sullo schermo per i lettori sensibili alla luce. La nuova opzione di visualizzazione ingrandita consente di aumentare la dimensione di elementi come il testo nella schermata iniziale, la libreria e le icone dei libri, per rendere il nuovo Kindle Oasis più facile da leggere; regolazione dell’intensità della luce: i sensori di luce incorporati regolano automaticamente l’illuminazione dello schermo ovunque ci si trovi, sia in una stanza poco illuminata, sia all’esterno sotto il sole, e l’illuminazione può essere regolata anche in base alle preferenze personali; allineamento a sinistra: ora è possibile leggere i testi con allineamento a sinistra.

Sappiamo bene come gli e-reader Kindle siano stati progettati sin dalla loro prima generazione per la lettura e per permettere ai lettori di perdersi nella storia narrata nel libro. A differenza di tablet e smartphone, un Kindle non produce riflessi, anche alla luce diretta del sole, né distrae il lettore con i social media, le email, i messaggi, le notifiche e altro ancora. Ecco che il nuovo Kindle Oasis include tutte le caratteristiche che hanno reso i dispositivi della famiglia Kindle i migliori per la lettura, portando l’esperienza un passo oltre quella che si può vivere con un libro stampato.

Whispersync: salva e sincronizza l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni su tutti i tuoi dispositivi e le tue applicazioni di lettura Kindle, per ricominciare dal punto in cui la lettura è stata interrotta. Archiviazione nel Cloud senza pensieri: tutti i libri Kindle sono salvati nel Cloud non dovrai mai preoccuparti di poterli perdere. È sempre possibile scaricare di nuovo gratuitamente i propri libri in modalità wireless in qualsiasi momento. Word Wise: disponibile per molti bestseller in inglese, Word Wise consente ai lettori di imparare più facilmente la lingua e comprendere anche i testi più complessi. Definizioni semplici e brevi appaiono automaticamente sopra le parole più difficili, in modo da proseguire la lettura con meno interruzioni. Tempo di Lettura: segnala quanto tempo occorre per terminare un capitolo o un libro, in base alla propria velocità di lettura. Arricchisci il tuo Vocabolario: permette di raccogliere le parole che vengono consultate nel dizionario all’interno di una lista di facile accesso. È possibile utilizzare queste liste per mettersi alla prova, verificando l’apprendimento dei vari termini con apposite schede e visualizzandoli istantaneamente all’interno del loro contesto. Condividi i tuoi passaggi preferiti: condividi le letture consigliate, i passaggi sottolineati e le citazioni significative con gli amici via Facebook e Twitter. Consultazione rapida: integra la definizione completa del dizionario con altre informazioni provenienti da Wikipedia. Kindle Freetime: offre ai genitori un modo semplice e divertente di incoraggiare i bambini a passare più tempo a leggere. È possibile scegliere i libri da far leggere e assegnare distintivi al raggiungimento degli obiettivi di lettura che i genitori hanno fissato.

E' chiaro che chi sceglie i Kindle di Amazon lo fa sia per la qualità del dispositivo in sé con la sicurezza di ottenere sempre e comunque un prodotto al passo con i tempi e soprattutto resistente e ben fatto. Ma molti lo scelgono anche per quell'ecosistema che negli anni Amazon ha saputo creare proprio con i libri e con il Kindle Store, che include:

La migliore selezione al mondo: oltre 5 milioni di libri inclusi i bestseller più recenti, i Kindle Single e molto altro. Kindle Unlimited: offre l’opportunità di scegliere tra più di un milione di libri, oltre 35.000 dei quali in lingua italiana, per soli 9,99 € al mese. Le esclusive Kindle: più di un milione di libri sono disponibili esclusivamente su Kindle Store.

Il nuovo Kindle Oasis è ora disponibile in pre-ordine al prezzo di 249,99€ per il modello da 8 GB e 279,99€ per quello da 32 GB. Il modello da 32 GB con connettività mobile gratuita è disponibile a 339,99€.

Gli utenti potranno anche acquistare anche una custodia dal design sottile che si richiude seguendo esattamente il profilo del dispositivo e che può trasformarsi in un supporto per leggere senza utilizzare le mani. La custodia si apre come la copertina di un libro, accende automaticamente il dispositivo quando viene aperta e lo spegne automaticamente quando viene chiusa. È disponibile in due materiali in diversi colori: le custodie in tessuto impermeabile sono disponibili a 44,99€, nei colori Blu, Bianco e Nero; per quelle in pelle di alta qualità, tutte a 59,99€, si può scegliere tra i colori Nero onice, Bordeaux e Marrone chiaro.